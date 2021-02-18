سبب أزمة شيكابالا في مباراة الإسماعيلي وغرامة الـ 50 ألف جنيه

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.





وأكد عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار، أن شيكابالا تحدث مع باتشيكو عقب مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا واعترض على مشاركته كبديل وطلب أن يكون الدفع به بالتشكيل الأساسي بصورة مستمرة.





وأشار إلى أن شيكابالا اعترض على استبداله في لقاء أمس بعدما كان يرغب في المشاركة لمدة 90 دقيقة.





وأوضح أن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة قرر تغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي.



