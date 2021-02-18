سبب أزمة شيكابالا في مباراة الإسماعيلي وغرامة الـ 50 ألف جنيه

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تفاصيل أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق.
وأكد عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار، أن شيكابالا تحدث مع باتشيكو عقب مباراة مولودية الجزائر بدوري أبطال أفريقيا واعترض على مشاركته كبديل وطلب أن يكون الدفع به بالتشكيل الأساسي بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن شيكابالا اعترض على استبداله في لقاء أمس بعدما كان يرغب في المشاركة لمدة 90 دقيقة.
وأوضح أن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة قرر تغريم اللاعب مبلغ 50 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة الإسماعيلي.
وقرر أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك توقيع غرامة مالية وفقا للائحة على محمود عبدالرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض بعد واقعة غضبه من تغييره فى لقاء الإسماعيلى الأخير.
وعلم صدى البلد أن أشرف قاسم اجتمع بشيكابالا وطالبه بضبط أعصابه والاستمرار فى الالتزام باعتباره قائد الفريق ودوره هام فى المرحلة المقبلة للم الشمل.
وأعرب شيكابالا عن اعتذاره لعدم الاحتفال مع زملائه بهدف ساسى، مؤكدا أنه كان يتمنى التواجد فى الملعب لنهاية المباراة خاصة أن مستواه لم يكن سيئا.
وتسافر بعثة الزمالك إلى السنغال صباح السبت المقبل لمواجهة تونجيث الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.