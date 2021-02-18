الزمالك يساوي جنش بأبو جبل وشرط جزائي في عقده.. تفاصيل

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن بعض المفاجآت في عقد محمود عبد الرحيم جنش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي قام بتجديد عقده مع الفريق.





وأكد عمر ربيع في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن جنش يحصل في عقده على 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد وهو نفس الرقم الذي يحصل عليه محمد أبو جبل.





وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين إدارة الزمالك وجنش على رفع قيمة عقده وذلك حال رفع قيمة عقد محمد أبو جبل وأن يكون الثنائي بنفس القيمة المالية إضافة إلى أحقية اللاعب في فسخ عقده الموسم المقبل حال دفع مبلغ مليوني جنيه.



