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رياضة

نجم مانشستر سيتي يرشح الوجهة المقبلة الأفضل لـ محمد صلاح

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:58 م
محمد صلاح لاعب فريق
محمد صلاح لاعب فريق ليفربول
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عمرو ابوبكر
 كشف كارل جريفيتينز لاعب مانشستر سيتي السابق عن رأيه في موقف محمد صلاح نجم نادي ليفربول من الرحيل عن فريقه الى أحد الأندية الأوروبية. 

وقال جريفيتينز خلال مداخلة عبر الفيديو مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج مساء اون تايم سبورتس2، إن محمد صلاح من أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ويمكنه الرحيل الى أي ناد اوروبي، ولكن ليفربول سيتمسك به خلال الموسم المقبل. 

وأضاف نجم مانشستر سيتي السابق أن، أفضل ثلاثة لاعبين في الدوري الإنجليزي هم فرنانديز ومحمد صلاح وفان دايك. 

وأشار جريفيتينز الى أن، ساديو ماني مستواه تراجع عن الموسم السابق، ولكن محمد صلاح لا يزال متوهجًا ويسجل الأهداف دائمًا ولا يتراجع.

وأخيرًا عن الفريق الأفضل لـ صلاح في حالة رحيله عن ليفربول:"ريال مدريد هو الفريق الذي سيمنح صلاح مستقبلا أفضل، وطريقة لعب "مو" تتماشى معهم.
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