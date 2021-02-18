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أخبار العالم

أمريكا تلغي قرارا لـ ترامب بشأن إيران

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الامن الدولي بسحب إعلان إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف عقوبات الأمم المتحدة على إيران. 

وقال القائم بأعمال مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، في رسالة وجهها الخميس لمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة تسحب إعلان إدارة ترامب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر 2020.

وكشف مصدر فرنسي، عن إبداء الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها للتحاور مع إيران بشأن الاتفاق النووي، خلال اجتماع مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن. 

فيما هاجم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، البيان الأوروبي الأمريكي بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: "بدلًا من السفسطة وإلقاء العبء على إيران، يجب على مجموعة الدول الأوروبية الثلاث الالتزام بالالتزامات الخاصة بها والمطالبة بإنهاء إرث ترامب المتمثل في الإرهاب الاقتصادي ضد إيران".

وأضاف: "إجراءاتنا العلاجية هي استجابة لانتهاكات الولايات المتحدة ومجموعة E3. أزل السبب إذا كنت تخشى التأثير".

ودعت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة إيران إلى الاحترام الكامل للاتفاق النووي الموقع منذ سنوات.

وقال البيان الأوروبي الأمريكي إن الجميع يسعى لعدم حصول إيران على أسلحة نووية، مضيفا أنه: "على إيران عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي وتقليص أنشطة التفتيش". 

وأضاف البيان: "سنعزز التعاون الأمني لحماية قواتنا في المهام المشتركة، وقلقون بشأن تحركات إيران في الآونة الأخيرة لإنتاج اليورانيوم المخصب".

وتابع البيان أن تقييد طهران عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون خطيرا.

فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، إن إيران أصبحت بعيدة عن الوفاء بالتزامات الاتفاق النووي.
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