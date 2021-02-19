رفضوا فكرة الغناء.. سميرة سعيد: عائلة والدي كانت متحفظة للغاية على عكس أهل والدتي

كشفت سميرة سعيد، عن علاقة والدها ووالدتها، قائلا: "كانوا دايما بيناكفوا في بعض بسبب اختلاف الثقافات اللي بينهم..معقبة:"ماما كانت دايما تقوله أنها من عيلة متفتحة وهكذا".



واسترسلت: "عائلة والدتي كانت متفتحة للغاية.. ولكن عائلة والدي كانت محافظة للغاية.



وأكملت:"في بداية طريقي للغناء أحد أفراد عائلة والدي كان رافض الفكرة، قائلة:"كان بيقولوا ازاي بنت سعيد هتغني".



وأضافت: "والدي كان مختلف عن باقي عائلته..هو كان واعي ومثقف ومتفتح"