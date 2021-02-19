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توك شو

رفضوا فكرة الغناء.. سميرة سعيد: عائلة والدي كانت متحفظة للغاية على عكس أهل والدتي

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:35 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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إسراء صبري
كشفت سميرة سعيد، عن علاقة والدها ووالدتها، قائلا: "كانوا دايما بيناكفوا في بعض بسبب اختلاف الثقافات اللي بينهم..معقبة:"ماما كانت دايما تقوله أنها من عيلة متفتحة وهكذا".

واسترسلت: "عائلة والدتي كانت متفتحة للغاية.. ولكن عائلة والدي كانت محافظة للغاية.

وأكملت:"في بداية طريقي للغناء أحد أفراد عائلة والدي كان رافض الفكرة، قائلة:"كان بيقولوا ازاي بنت سعيد هتغني".

وأضافت: "والدي كان مختلف عن باقي عائلته..هو كان واعي ومثقف ومتفتح"
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