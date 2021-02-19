الأمن يكشف حقيقة ادعاءات شخصين بسرقة آثار من منطق صان الحجر بالشرقية

كشفت الاجهزة الامنية حقيق ما تم عرضه بأحد البرامج بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطعين فيديو تضمن الأول زعم (أحد الأشخاص مقيم بمنطقة صان الحجر بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ) قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل المنزل والمقطع الثانى تضمن زعم (أحد الأشخاص) تعرض آثار ذات المنطقة للسرقة.





بالنسبة لمقطع الفيديو الأول بالفحص تبين عدم وجود أى آثار حفر أو تنقيب بمنزل الشاكى أو المنازل والمحلات المجاورة.





وبالنسبة لمقطع الفيديو الثانى تبين عدم وجود ثمة بلاغات بحدوث وقائع سرقة آثار بالمنطقة المشار إليها .