تونس.. الحكومة تقترض 170 مليون دولار لسد عجز الموازنة

أعلنت وزارة الاقتصاد في تونس، أمس الخميس، توقيع اتفاقية قرض مع 14 مؤسسة بنكية محلية، لتعبئة 170 مليون دولار، وذلك لسد العجز الحاصل في الموازنة.





وقالت الوزارة إن لجوء الحكومة لى الاقتراض من السوق المالية المحلية كان بسبب انعدام القدرة على الحصول على قروض خارجية، بعد أن بلغت نسبة ديون البلاد ما يقارب إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي.



