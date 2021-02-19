شريف دابو يكشف كواليس انضمامه لـ سيراميكا كليوباترا ويشيد بـ مجلس الإدارة





وأضاف في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " انه عاد لبيراميدز عقب فترة اعارته ولكنه لم يكن يشارك مطلقا ثم تم انهاء التعاقد معه باخر ايام فترة القيد ليصبح للاعب حر ويحق له الانضمام لاي من اندية القسم الثاني.





وتابع أن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا هاتفه وطلب منه الانضمام للفريق ووافق ليبدأ رحله التألق مشددا ان مجلس ادارة النادي تدعمه وتسانده وتوفر كافه الامكانيات لخدمة الفريق.





وأكمل أن هيثم شعبان مدرب رائع وعلى دراية بإمكانياته.





وأكد أنه تلقى عرضا من الزمالك أثناء انضمام لبيراميدز ولكن بيراميدز رفض الأمر تماما وقتها.

كشف شريف دابو نجم فريق سيراميكا كليوباترا عن كواليس انضمامه لـ الفريق مشددا انه شارك مع فريق بيراميدز تحت قيادة حسام البدري ثم خرج للاعارة لـ فريق الجونه ولكنه تعرض لإصابات كثيرة في تلك الفتره اثرت على مشاركته بشكل أساسي مع الفريق.