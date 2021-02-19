الكويت.. قفزة في نسبة إشغال العناية المركزة

سجّلت أرقام مرضى العناية المركزة في الكويت قفزة كبيرة خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفعت من 139 الأربعاء الماضي إلى 153 أمس الخميس، فيما أظهرت أرقام عرضها الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند أن نسبة إشغال العناية المركزة في مستشفيات البلاد بلغت أكثر من 20 في المئة.





وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية"، سجّلت أرقام أمس 979 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد ليبلغ مجموع الإصابات 181484، مع تسجيل 8 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 1027 حالة، علمًا أن الوفيات بلغت 68 خلال 18 يومًا من شهر فبراير الجاري.





وكشف السند، خلال المؤتمر الصحافي، عن تزايد أعداد الدخول إلى الأجنحة مقارنة بأعداد الخروج، في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن متوسط نسبة إشغال أجنحة «كوفيد 19» في آخر أسبوع من شهر ديسمبر من العام الماضي بلغت 7%، في حين أنه وصل إلى 9% في مرحلة ما بعد الأسبوع الثاني من شهر يناير الماضي، وارتفع إلى 11% في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وبلغ في 17 فبراير (أول من أمس) 16.3%، ما يعني أن الزيادة ما بين ديسمبر وفبراير وصلت إلى 9.3 في المئة.





وفي ما يتعلق بالعناية المركزة، بلغ متوسط نسبة الإشغال 9 في المئة في نهاية ديسمبر 2020، ثم ارتفع إلى 11 في المئة ما بعد الأسبوع الثاني من يناير الماضي، وبلغ 15 في المئة في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، قبل أن يصل إلى 20.9 في المئة في 17 فبراير، ما يعني عمليًا أن خُمس العناية المركزة مشغولة في الكويت.





وأشار السند إلى أن الزيادة في نسبة إشغال العناية المركزة بين ديسمبر وفبراير وصلت إلى 11.9 في المئة.





ولفت إلى تسجيل 14 حالة زيادة في عدد حالات العناية المركزة مقارنة بأول من أمس، محذرًا من أن مؤشر حالات العناية المركزة مازال يواصل صعوده بشكل مقلق.





وأكد أن «لا سبيل لخفض حالات العناية المركزة سوى بانخفاض أعداد الإصابات، وهذا لن يحصل سوى بتطبيق الاشتراطات الصحية والإقبال على تلقي التطعيم».