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رياضة

بوتشيتينو يكشف موقف نيمار من المشاركة في لقاء الإياب أمام برشلونة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 09:45 ص
نيمار
نيمار
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محمد السعيد
كشف ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان موقف النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من المشاركة أمام برشلونة، في المباراة المقرر لها 10  مارس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كان نيمار غاب عن مباراة الذهاب أمام برشلونة والتي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب كامب نو وانتهت بفوز العملاق الباريسي 4 - 1، بسبب معاناته من إصابة في العضلة الضامة.

وقال بوتشيتينو في تصريحات لـ " راديو كتالونيا": نيمار يحلم باللعب أمام برشلونة، لكن الحالة البدنية له قبل المباراة هي من ستحسم قرار مشاركته".

وتابع بوتشيتينو:" سنستعد لمباراة الإياب أمام برشلونة بكل جدية".
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