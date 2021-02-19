طقس شديد البرودة مصحوب بأمطار.. تفاصيل الحالة الجوية في الأردن

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية في الأردن، أنها تتوقع تشكل الضباب صباح اليوم الجمعة، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث ستكون لأجواء باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط الأردن.





وأفادت الأرصاد بأن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا خلال ساعات النهار، كما تمتد بعد الظهر لتشمل أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية وأجزاء من شرق المملكة الأردنية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 8 - 0 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 4 - -2، وفي مرتفعات الشراة 4 - -4 ، وفي مناطق البادية 11 - 2، وفي مناطق السهول 8 - 0، وفي الأغوار الشمالية 14 - 6، وفي الأغوار الجنوبية 17 - 12، وفي البحر الميت 16 - 11، وفي خليج العقبة 18 - 11 درجة مئوية.





وبحسب الأرصاد تسود أجواء شديدة البرودة ليلا، وغائمة جزئيًا الى غائمة أحيانا، مع بقاء الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر تضعف تدريجيا مع ساعات الليل، كما يتشكل الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة في المرتفعات الجبلية العالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.





وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب، واحتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة، ومن خطر حدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية.



