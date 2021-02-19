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اقتصاد

وزارة التموين: 2626 محلًا تجاريًا مشاركة بالأوكازيون

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:19 ص
الدكتور على المصلحى
الدكتور على المصلحى وزير التموين و التجارة الداخلية
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محمد صبيح
أكد المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك، أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في عدد المحال المشاركة بالأوكازيون، وبلغ عدد المحال المشاركة بها 1131 محلأ تجاريا تنوعت بين محال ملابس وأدوات منزلية.
وأضاف أن الجيزة احتلت المرحلة الثانية بــ 413 محلا تجاريا يليها الاسكندرية بـ 226 محلا تجاريا، لافتا إلى أن إجمالي المحال المشاركة في الأوكازيون حتى اليوم وصل الي 2626 محلا .
 
وأشار مساعد وزير التموين إلى ان التخفيضات بالاوكازيون كبيرة، موضحا ان نسب التخفيضات في الاوكازيون تتراوح ما بين 15% الي 20% وصولا الي الــ 50 % في بعض السلع .
 
وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة ما يتم عرضة في الاوكازيون من حيث الجودة والالتزام بالاسعار المعلنة بالاوكازيون والتاكد من وضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة في الاوكازيون، فقد تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير عدد 315 محضر تنوعت بين ( 3 محاضر عدم اعلان، 309 محاضر اوكازيون وهمي، 3 محاضر لغة عربية ).
 
وتناشد الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن اي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، او الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.
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