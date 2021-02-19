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أخبار العالم

أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف.. أحوال الطقس في فلسطين اليوم

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر تأثير المنخفض الجوي اليوم الجمعة، ويكون الجو غائما ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة.

وقالت الأرصد الجوية الفلسطينية، إنها تتوقع أن تسقط الأمطار على معظم المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، فيما ستتحول الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما توقعت الأرصاد الفلسطينية بأن يكون الجو غائمًا وشديد البرودة وماطرًا الليلة، مشيرة إلى أن الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، ويتوقع في ساعات الليل أن يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار، بينما ستتحول الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

ووفقًا للأرصد الفلسطينية، فإن الجو سيكون غائمًا جزئيا غدًا وسيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، حيث ستتحول الرياح من شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
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