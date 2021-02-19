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حوادث

انتشال جثة طفل غرق بالتروسيكل في ترعة بـ قنا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:43 ص
جثة
جثة
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يوسف رجب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال جثة سائق تروسيكل بعد غرقه فى ترعة الكوم الأحمر بفرشوط.


تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهرى، من انتشال جثة خالد محمد نجيب 14 عاما، مقيم بقرية سمهود، من ترعة الكوم الأحمر.


تبين أن التروسيكل، سقط بالسائق داخل الترعة، بعد اصطدامه مع سيارة على الطريق المجاور.


دفعت قوات الإنقاذ النهرى، برئاسة العقيد هانى الاتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، بفريق لانتشال الجثة من الترعة، وتم انتشالها بعد ساعات من البحث فى منطقة الواقعة.


نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، و جارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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