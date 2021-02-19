أحمد فريد يكتب: سكان الفضاء الأصليون يوري جاجارين (2)

لم يكن لدى Gegarin أي سيطرة على المركبة الفضائية ، ولم يكن العالم السوفييتي متأكدًا من تأثير الفضاء ، لذلك ، وضعوا سلسلة من رموز أوامر الكمبيوتر في مظروف مغلق سيفتحه Gegarin في ظروف استثنائية ، حتى يتمكن من البدء إجراء الهبوط بنفسه. بعد 11 دقيقة من التوقف عندما مرت كبسولة فوستوك 1 فوق الاتحاد السوفيتي ، أفاد Gegarin: إن المركبة تعمل بشكل طبيعي ، ويمكنني رؤية الأرض في النافذه . كل شيء يسير كما هو مخطط له "لا أحد يعرف بالضبط ما دار في ذهنه في هذا الوقت. كان لديه وقت لتناول الطعام والشراب خلال مداره حول الأرض لمدة 108 دقائق.





أنا أحمد فريد من عمليات الفضاء بوكالة الفضاء الألمانية





بصفته محترفًا بارعًا ، كان بالتأكيد يركز على مهمته ، ومع ذلك ، فإن الإنجاز المذهل المتمثل في إدخال رجل إلى الفضاء بعد 16 عامًا فقط من تدمير الاتحاد السوفيتي بسبب الحرب ، لا يمكن أن يضيع عليه. بعد 53 دقيقة من الرحلة في الساعة 7 صباحًا بتوقيت جرنيتش مع مرور فوستوك 1 فوق مضيق ماجلان في طرف أمريكا الجنوبية ، أعلنت إذاعة موسكو نبأ إرسال الاتحاد السوفيتي رجلًا إلى الفضاء. الأخبار التي كانت ستهز العالم





تم تصميم الرحلة بحيث إذا لم ينجح التعديل التحديثي ، فسوف يسقط يوري على الأرض بشكل طبيعي بعد 10 أيام. لكن المدار كان أعلى مما هو مخطط له. وهكذا ، فإن المدار الطبيعي سيكون 20 يومًا. لفترة أطول بكثير من أن تستمر إمدادات يوري. لحسن الحظ ، حدث حريق ريترو بنجاح حوالي ساعة واحدة من الرحلة وبدأت في إعادة يوري إلى المنزل.





كانت رحلة وعرة للغاية بسبب الفصل الخاطئ بين وحدة الخدمة والكبسولة. كتب جاجارين: "كانت المركبة الفضائية أنها تدور حول محورها بسرعة عالية جدًا ، في إحدى اللحظات أرى إفريقيا ، ولحظة أخرى أرى الأفق ، وأخرى السماء. بالكاد كان ليس لدي الوقت لتظليل و الخطباء من الشمس ، لذلك لم يغمض الضوء عيني. لكني لم أغلق الستائر . أردت أن أعرف بنفسي ما كان يحدث "





أخيرًا ، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​، تم فصل الوحدة. و لا يزال هناك جدل حول سبب حدوث ذلك. توقع البعض أن الكابلات احترقت من خلال إعادة الدخول التي تفصل الوحدات. بعض مستشعرات درجة الحرارة تلك تسببت في الفصل. ومع ذلك ، حدث الانفصال ودخلت كبسولة Sharik إلى الغلاف الجوي بنجاح . كان توهج العروس بالعودة مرئيًا خلف ستائر النوافذ. تصدعت الحماية الحرارية ودخلت الكبسولة رائحة مزعجة للحرق. على ارتفاع 7 كيلومترات ، تخلص غاغارين من الفتحة وقذف نفسه من الكبسولة وهو لا يزال مربوطًا بمقعد طرده. هبط Gegarin منفصلًا عن كبسولته.





في الحقيقة أن السوفيت كذب حتى عام 1971. تنص القواعد الخاصة بسجلات الأرقام القياسية التي وضعها الاتحاد الفيدرالي للطيران في عام 1961 على أن الطيار الصحيح كان يجب أن يهبط بالمركبة الفضائية ليتم اعتبارها للتسجيل. لكن تغيرت القوانين لاحقًا.





هبط غاغارين في مزرعة على بعد 500 ميل جنوب موسكو بالمظلة مرتديًا بذلة الفضاء البرتقالية الزاهية بالقرب من مزارعة وابنتها. كانوا خائفين وبدأوا في التراجع خوفًا. قال غاغارين: "أنا مواطن سوفيتي مثلكم أتيت من الفضاء ويجب أن أجد هاتفًا للاتصال بموسكو"





حصل غاغارين على لقب "بطل الاتحاد السوفياتي" وفي روسيا ، كان محبوبًا من قبل الناس الذين أطلقوا عليه اسم يورا وهو شكل ودي من يوري. احتضن العالم رائد الفضاء الشاب الشجاع وابتسامته الرابحة أثناء قيامه بجولة في 30 دولة حول العالم. على الرغم من أن جون كنيدي منعه من دخول الولايات المتحدة





استأنف Gegarin تدريب الطيارين لكن السلطات كانت مترددة في جعله يطير مرة أخرى. المخاطرة بفقدانه كان يمكن أن يكون كارثة. كان احتياطيًا لصديقه فلاديمير كوماروف في رحلة سويوز 1. تم نقل سويوز 1 بسرعة بسبب الضغوط السياسية وكان غاغارين غير راضٍ عن سلامة المركبة. عندما تحطمت سويوز 1 وفشلت المظلة في الفتح. تم انتقاد Gegarin من أي رحلات فضائية أخرى. دفع تأثير إنجاز جيجارين الولايات المتحدة إلى العمل ودفع الهبوط على القمر إلى الأمام حيث أعلن جون كنيدي في عام 1962: "نختار الذهاب إلى القمر"





في 27 مارس 1968 ، كان يوري في رحلة تدريبية في طائرة MiG 15 UTI. هناك عدد من النظريات حول ما حدث بما في ذلك ضربة طائر وكاد أن يخطئ بطائرة أخرى ولكن يبدو أن الطائرة دخلت في دورة لا يمكن استعادتها.

رماد جيجارين ومدربه الذي كان أيضًا في الطائرة موجودان في جدران الكرملين. وضع رائد فضاء أبولو نيل أرمسترونج وباز ألدرين نصبًا تذكاريًا لغيغارين وكوماروف على سطح القمر





يجب علي اذكّركم، انه كان اسمه "يوري" لكن هتافات الناس له عندما احبوه بإسم "يورا"



