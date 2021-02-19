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أخبار العالم

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في السعودية، اليوم الجمعة، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض، والشرقية).

ونوه المركز بأنه لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.


وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وفي الكويت، توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية، أن يسود طقس اليوم وغدًا انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، تتحسّن معه الأحوال الجوية، وتقل فرص الأمطار تدريجيًا.

وستكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 19 و21 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفًا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.

وفي الإمارات، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، اليوم، غائمًا جزئيًا إلى غائم ومغبرًا أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وتسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وفي العاصمة الإماراتية أبوظبي، ستكون درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 16، بينما في دبي ستكون 27 و 17.

أما الشارقة وعجمان ستكون درجة الحرارة العظمى 27، و28، والصغرى 17، و18، على الترتيب.

من جانبها، قالت الأرصاد العمانية إن طقس اليوم سيكون صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع تدفق السحب العالية والمتوسطة قد تؤدي لهطول أمطار متفرقة على محافظة مسندم مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب في آخر الليل والصباح الباكر على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان.

وبالنسبة للرياح توقعت الأرصاد العمانية، أن تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة نهارا تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفة ليلًا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وفقا لما ذكرته الشبيبة.

وبالنسبة لحالة البحر سيكون هادئ الموج على جميع سواحل السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع المتر.

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