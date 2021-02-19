ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مي كساب تهنئ آمال ماهر بـ عيد ميلادها: ربنا يسعد قلبك

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:54 ص
مي كساب
مي كساب
Advertisements
مصطفى كرم

هنأت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صديقتها المطربة اكال ماهر بعبد ميلادها.

وكتبت مي كساب قائلة: "‏‎ كل سنه وإنتي أختي وصديقتي وعشره عمري ومطربتي المفضله اللي بأعشق صوتها بحبك قوي ربنا يسعد قلبك ويديكي كل الخير يا لوله قلبي".

وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.


وردت امال ماهر قائلة: "‏وانتي طيبة يا عشرة عمري وحبيبتي واختي وصديقتي ومبروك يا حبيبتي علي اللعبة ماشاء الله مكسر الدنيا بحبك اوي ".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف تحيى ذكرى ميلاد عبد الحى أديب بأفيشات أفلامه

"بحبك ياصاصا".. هشام ماجد يهنئ صلاح عبد الله على طريقته

مي كساب تتألق في كواليس مسلسل اللعبة 2

شاهد..أحدث ظهور لـ هشام ماجد بصحبة فريق عمل مسلسل "اللعبة 2"

أجمد لعيبة فى مصر.. مى كساب تنشر كواليس اللعبة 2

مي كساب برفقة رانيا يوسف في كواليس اللعبة 2 ليفل الوحش

ترشيحاتنا

والد خريجة كلية الطب: احتفلت بابنتي على كوبري الجامعة لأعوضها عن ظلم كورونا

أعمال يوم الجمعة.. الإفتاء توصي بـ ٨ أمور تستمر حتى مغرب اليوم

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

حادث اصطدام مأساوي .. وفاة مراهق بعد شرائه لدراجة بـ 30 دقيقة .. صور

لا تزيد عن عشر دقائق.. الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية