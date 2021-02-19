أهم تصريحات رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة.. انفوجراف

أدلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات الأخيرة التي عقدها البرلمان نرصدها كالتالي:-





- العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.





- الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.





- الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.





- إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.





- مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.





- العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية... والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.





- تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.