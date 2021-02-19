ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أهم تصريحات رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة.. انفوجراف

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:04 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد وماجدة بدوي
أدلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب  بعدد من التصريحات المهمة خلال الجلسات الأخيرة  التي عقدها البرلمان نرصدها كالتالي:-

- العاصمة الإدارية الجديدة إحدى أهم إنجازات مصر وحلمها للعبور إلى المستقبل، وما تم إنجازه إعجاز يفخر به كل مصري.

- الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، راعي التنمية، الذي خرج من نبت أرض مصر الطيبة، وأودعته أمانتها، كي نعبر الجسر لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

- الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، على ما قدموه من جهد في سبيل إنجاز مبنى مجلس النواب الجديد.

- إصدار لائحة مجلس الشيوخ التزام دستوري، بعد عودة الغرفة التشريعية الثانية بقوة التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في إبريل 2019.

- مجلس النواب التزم بالحيادية التامة عند نظر مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

- العدالة الضريبية والمساواة في التكاليف والأعباء العامة مبادئ دستورية... والشعب ونوابه شركاء في تحمل أعباء موازنة الدولة.

- تبرع النواب بنصف مكافآتهم لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.
أهم تصريحات رئيس البرلمان خلال الجلسات العامة.. انفوجراف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أمين الشيوخ يستقبل أمين عام مجلس النواب العراقي

منتدى غاز شرق المتوسط فاتحة خير علينا.. 10 رسائل مهمة لرئيس النواب خلال الجلسة الأخيرة.. إنفوجراف

رئيس البرلمان: العاصمة الإدارية أهم إنجازات مصر وحُلمها للعبور إلى المستقبل

زعيم الأغلبية البرلمانية: مجلس الشيوخ يثري الحياة السياسية.. وله دور وطني هام

أول تعليق من نائب بالشيوخ على خضوع مكافآت النواب للضرائب

زعيم الأغلبية يعلن تبرع نواب مستقبل وطن بنصف مكافآتهم لدعم صندوق أسر ضحايا الإرهاب

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 18

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

لنوم هادئ .. 6 نصائح للتخلص من الأرق بدون أدوية

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

Advertisements

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

تبدأ من الشهر المقبل.. إجراءات جديدة لتسجيل العقارات وإدخال المرافق

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

رغم اعتذاره.. بلاغ للنائب العام ضد تامر أمين بعد تصريحاته عن الصعايدة

قطع المياه عن 16 منطقة في القاهرة.. غدا

للمأذون وأولياء الأمور.. عقوبات تصل للحبس والغرامة بسبب زواج القاصرات

"الصعايدة بيشحنوا بناتهم القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".. تامر أمين يوضح حقيقة تصريحه.. فيديو

طقس الخليج| سحب رعدية في السعودية.. وانخفاض الحرارة بالإمارات والكويت

أخبار الرياضة.. مهاجم يوفنتوس يوافق على الانتقال لنادي الزمالك.. محمد صلاح يستعد لـ إيفرتون بـ اللعبة.. عبدالله جمعة يقرر الرحيل عن الزمالك

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

ملاك العقارات يترقبون ماذا سيحدث في 4 مارس.. مصير قضايا صحة التوقيع.. ما هي طرق تسجيل العقارات الجديدة في الشهر العقارى

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تفجر مفاجأة: 20% من سكان العالم لا يشعرون بالبرد

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية