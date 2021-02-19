رئيس مياه القناة: إصلاح الكسور بعدد من محطات الشرب بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من انتهاء فرق الصيانة الفنية والشبكات بالشركة اليوم من إصلاح خطوط مياه الشرب بأقطار مختلفة بعدد من المناطق التابعة لقطاع الإسماعيلية . إدارةالإسماعيلية





أنهت فرق الصيانة الفنية بمنطقة فايد بالانتهاء من اعمال الإصلاح بكسر 6 بوصة على الطريق الصحراوى بفايد والمغذى للمنطقة الواقعة ما بين السساتر ومدينة أبو سلطان ، كما تم الانتهاء من اصلاح خط 4 بوصة بقرية كسفريت بأشراف المهندس عادل العمدة رئيس منطقة فايد وتم اعادة ضخ المياه مرة أخري إلى كافة المناطق المتأثرة بالانقطاع .





وفى منطقة القنطرة شرق أنهت فرق الصيانة الفنية وفريق الشبكات بالمنطقة باشراف اللواء محمد بهاء مدير المنطقة أعمال إصلاح كسر بخط مياه 4 بوصة بعزبة الغطوس .





وفى سياق متصل وفى اطار سعى الشركة الدائم لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أنهى فريق شبكات المياه بمنطقة التل الكبير أعمال فصل الخطوط المغذية للوحدة الصحية بمنطقة وادى الملاك عن الشبكة القديمة من مواسير الاسبستوس لتهالكها ونقلها الى الخطوط الجديدة UPVC وبطول 100 متر بإشراف الكيمائى وائل عبد المنعم رئيس المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها.





وأشاد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.





وأكد "عصمت"، أن شركة محافظات القناة تعمل من خطة شاملة لإحلال وتجديد كافة شبكات مياه الشرب والصرف الصحى المتهالكة، هذا بالإضافة إلى خطة الطوارىء الشاملة بمحافظات القناة، فى اطار السعى الدائم للشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى محافظات القناة، مشيرًا إلى أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتسآب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك.





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