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رياضة

اتحاد الكرة يدرس إعادة صياغة بند الجدارة الرياضية فى الدوري

الجمعة 19/فبراير/2021 - 11:58 ص
صدى البلد
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يسري غازي
تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إعادة صياغة بند الجدارة الرياضية فى لائحة المسابقات المحلية.

وكان المهندس مازن مرزوق مدير إدارة المسابقات المستقيل وضع ضمن نصوص اللائحة العمل ببند الجدارة الرياضية فى حال إلغاء المسابقة المحلية.

جاء ذلك نظرا لقناعة اللجنة الحالية فى الجبلاية أن النص السابق فى اللائحة لم يتم صياغته بشكل يحدد مصير المسابقة المحلية حال وجود ظروف قهرية ولا يمنح الأندية حقوقها فى البطولة.
 
يذكر ان اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني بندا يحسم مصير المسابقة المحلية حال توقف البطولة بسبب الظروف القهرية.

وجاء نص البند الجديد في شروط مسابقة الدوري الممتاز كالتالي: "قبل انقضاء نصف المسابقة تلغى جميع الفرق ويعتبر الموسم كأن لم يكن.
 
بعد انقضاء نصف المسابقة يعتمد آخر ترتيب للفرق وقت توقف البطولة، مع الأخذ في الاعتبار أنه حال عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي عن طريقة المعادلة التالية: عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسومًا على عدد المباريات التي خاضها كل فريق.

وحال تساوي الفرق في النقاط تطبق معادلة الجدارة الرياضية، وفي جميع الأحوال تطبق نفس المعادلة على جميع إحصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
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