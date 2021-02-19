ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

التركي انجين اكيورك ‏يتصدر لائحة النجوم الأكثر حديثا على السوشيال الميديا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:09 م
صدى البلد
Advertisements
شروق إبراهيم
تصدر الفنان التركي انجين اكيورك لائحة النجوم ‏الأكثر حديثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمليون و500 الف تغريدة على مدار الشهر الماضي.

‏‏تفوق انجين اكيورك على نجوم تركيا بسبب نجاح مسلسل ابنة السفير في موسمه الثاني بعد انضمام الممثلة التركية توبا بويوكوستن الى العمل.

نجحت الممثلة التركية توبا بويوكستون في إنقاذ مسلسل "ابنة السفير" من حالة الملل التي اتنابت العمل بعد انسحاب الممثلة نسليهان اتاغول، وعودة الإثارة إلى الأحداث من جديد بمجرد بدء قصتها مع بطل العمل الممثل الشهير انجين اكيورك. 

وخلال عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "ابنة السفير"، بدأ المشاهد التعلق بقصة حب جديدة بين أنجين اكيورك وتوبا بويوكستون عنوانها "أنا بحاجة إليك"، حيث أصبح كل منهما بحاجة إلى الآخر من أجل تضميد جروحه ونسيان ما تعرض إليه من عذاب، وأصبحت أحداث المسلسل سريعة نوعا ما مقارنة بالحلقات السابقة التي وصفت بـ "المملة والضعيفة". 

وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اكتشاف سلطان "انجين اكيورك" أن ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة أدت إلى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور "توبا بويوكوستون" إلى هذا الأمر.

وسبق وصرحت  توبا بويوكوستن بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا، حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا، لذلك التناسق مع انجين رائع".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. فنان آخر ينفصل عن مسلسل ابنة السفير

تعرف على تفاصيل دور توبا بويوكوستن في مسلسل ابنة السفير

بعد انسحاب نسليهان اتاغول.. هذا ما حدث في كواليس مسلسل ابنة السفير لإنقاذ العمل

توبا بويوكوستن تصل إلى بودروم لبدء تصوير مشاهدها في مسلسل ابنة السفير

في أول ظهور لـ توبا بويوكستون .. عرض حلقة جديدة من مسلسل ابنة السفير

بعد انضمام توبا بويوكستون.. اتجاه لتغيير اسم مسلسل ابنة السفير .. تفاصيل

ترشيحاتنا

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات

محمد مهران لـ"صدى البلد": هذا سبب تخوفي من كتابة لؤلؤ

بخطوات سهلة.. وصفات متعددة لـ طريقة عمل طاجن الشعرية

مكسبي تتحدى بي إن سبورت بقناة جديدة

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

في ذكري ميلاده .. تفاصيل معاناة محمد شرف قبل الوفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات