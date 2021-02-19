رئيس جامعة عين شمس: نواكب أحدث التطورات العلمية حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي









وتحدث أ.د أشرف المراغي الأستاذ بقسم الصدر عن دور مناظير القصبات الهوائية في تشخيص وعلاج التهابات الصدر، وركزت أ.د نهاد عثمان الأستاذ بقسم الصدر على دور مناظير القصبات الهوائية في تشخيص COVID -19،





كما عرضت أ.د هالة الوكيل الأستاذ بقسم الطفيليات ما الذي يمكن أن تسهم به استخدامات مناظير القصبة الهوائية في تشخيص الأمراض الصدرية بالمناطق الحارةNTDS و تناولت أ.د.إيمان عبد الله بقسم علم الأمراض السريري أهمية تنظيف وتعقيم منظار القصبة الهوائية والإجراءات المتبعة لذلك.

وقد ناقشت الندوة عددًا من الموضوعات المتعلقة بأمراض الرئة والجهاز التنفسي مع التركيز على طرق مكافحة أمراض المناطق الإستوائية المهملة (NTDS) و وأهمية استخدام المناظير لتشخيص عدد من الأمراض الطفيلية غير العادية وخاصة في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة. كذلك التأكيد على أهمية تطبيق ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها.