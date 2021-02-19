جامعة بني سويف التكنولوجية تكشف عن موعد الامتحانات النظرية والعملية





قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية ، إن الامتحانات العملية ستعقد اعتبارا من 27 فبراير الجاري .





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنها ستستغرق أسبوع واحد ، على أن يتم إجراء الامتحانات النظرية بعدها مباشرة .





وأوضح "عبد القادر" أن الامتحانات الخاصة بالأجزاء النظرية من المقرر أن تبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مارس المقبل ، حضوريا في مقر الجامعة .





وأشار إلى أن الامتحانات سواء بالنسبة للأجزاء النظرية أو العملية ستعقد كما هو مقرر لها وفقًا للخطة التي وضعتها الجامعة قبل قرار التأجيل ، المتخذ من قبل مجلس الوزراء ، حيث تعقد حضوريا مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .





وأكد الدكتور سيد عبد القادر على أن الجامعة تقوم من الوقت الحالي وحتى موعد انطلاق الامتحانات بعمل التعقيمات اللازمة بصفة دورية ومستمرة في قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب .





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كما أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات وفقًا للأيام المقررة لكل مجموعة وكل فرقة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب وعدم التكدسات بينهم ، مع التشديد على الالتزام الجميع بارتداء الكمامات وتطبيق كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .





وأكد عزل أي طالب يشتبه بإصابته بفيروس كورونا ، حيث يوجد عيادة طبية بالجامعة ، مزودة بالأجهزة والكوادر الطبية الجاهزة للتعامل مع الحالات المشتبه باصابتها ، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليه وتحويله إلى المستشفى إذا دعت الحاجة .





وكان رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية قد أوضح أن الجامعة ستقبل جميع الاعذار المقدمة من الطلاب خلال فترة الامتحانات ، حيث يقوم الطالب بتقديم كافة الأوراق الرسمية من المستشفيات الحكومية .





ويتم إجراء الامتحان لطلاب الأعذار بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مع احتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة الخاصة به .















