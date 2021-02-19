جامعة حلوان : نولى اهتماما واسعا بالعمل المجتمعي لتحقيق التنمية



ينظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان العديد من الزيارات للمناطق المحيطة بالجامعة للعمل على تنميتها ولتحقيق أهداف المسئولية المجتمعية خاصةً بمنطقة حلوان والمناطق المجاورة ، تأصيلًا للتعاون المشترك بين الجامعة والأطراف الداعمة لجهود الجامعة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بناءً على محاور الخطة الاستراتيجية للجامعة 2025.









وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل المجتمعي الذي يساهم بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.









واشار الى أن تنمية الفرد تعد أساسًا هاما وجوهريا فى تنمية المجتمع، لذا فالجامعة لا تدخر جهدًا فى سبيل تقديم أقصى ما يمكنها في سبيل العمل المجتمعي لخدمة أبناء الوطن وتقديم الدعم لهم بكافة الطرق والأشكال الممكنة.









جدير بالذكر انه وقعت كلية العلوم بجامعة حلوان اتفاقية مع وكالة الفضاء المصرية لانشاء معامل اقمار صناعية بالجامعات المصرية للنهوض بالبحث العلمى فى مجال بحوث الطقس و الفضاء .





و تساهم الاتفاقية في توفير ٣٥ وحدة من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعات المصرية وفى تحفيز الطلاب وحثهم للأقبال على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم بتمويل مشترك مع أكاديميه البحث العلمي.





