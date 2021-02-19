توافق روسي أممي على ضرورة الحل السياسي في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع المبعوث الأممي الخاص المعني بسوريا غير بيدرسن، في موسكو التسوية في سوريا مع التأكيد أنه لا بديل للحل السياسي.





وأفادت الخارجية الروسية في بيان أمس الخميس، بأن لافروف وبيدرسن ناقشا بالتفاصيل الدائرة الكاملة للقضايا المتعلقة بالتسوية في سوريا، بما في ذلك الأوضاع على الأرض ومهمات تقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأحوال الاجتماعية الاقتصادية.





وأوضح البيان، أن الجانبين أوليا اهتماما خاصا لعمل اللجنة الدستورية التي انعقدت جلستها الخامسة أواخر كانون الثاني في جنيف”، كما تطرقا إلى “نتائج الاجتماع الدولي الـ15 حول سوريا في إطار عملية أستانا، الذي جرى يومي 16 و17 فبراير في سوتشي”.





وأكد الجانبان على أن “الموقف المشترك المتمثل في أنه لا بديل للحل السياسي للأزمة السورية في إطار عملية يقودها وينفذها السوريون أنفسهم بناء على احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها، كما ينص عليه القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.





يذكر أن نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين بحث مع المبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون الأوضاع في سوريا أيضا في إطار مساعي المبعوث الدولي التوصل لتوافق حول عمل اللجنة الدستورية بين الأطراف السورية.