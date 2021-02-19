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ثقافة

أكمل مكان النقط.. ورشة مسرحية بثقافة السويس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:51 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث أقان التمكين الثقافي بالفرع ورشة مسرحية بعنوان "أكمل مكان النقط...."، العرض يناقش عددًا من المشكلات منها غياب المباديء، كما يطرح قضية الطموح.

وسعي مخرج العرض أن يجد للشباب الذين شاركوا بالعرض أعمال لتنمية قدراتهم المسرحية والفنية عمومًا، لأنهم علي قدر كبير من الموهبة ولديهم طاقات، الورشة تأليف سامح عثمان، وإخراج كامل عبد العزيز، وتأتي ضمن أنشطة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويستمر العرض حتى ٢٠ فبراير الجارى الساعة السابعة والنصف مساء علي مسرح قصر ثقافة السويس، جاءت الورشة بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتم تكريم الشاعر محمد التمساح، والشاعر. محمود السنوسي، والفنان محمد أبو عمرة، ومريم سمير، الفائزين بالمسابقة الإقليمية الأدبية، حيث قام رئيس الإقليم ومدير عام الفرع بتسليمهم شهادات التقدير.
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