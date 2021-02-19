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أخبار العالم

رسميًا.. الولايات المتحدة تعود لاتفاقية باريس للمناخ

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:15 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
عادت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بشكل رسمي إلى اتفاقية باريس للمناخ، وذلك بعد مرور 107 أيام على مغادرتها الاتفاقية بأمر من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تثبت الولايات المتحدة، جديتها في الاتفاق، حيث يحرص قادة العالم على سماع الإعلان الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، حول هدف واشنطن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2030.

وجاء عودة الولايات المتحدة للاتفاقية، بعد شهر من إبلاغ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمم المتحدة، بعودة بلاده مرة أخرى إلى المعاهدة.

وكان بايدن وقع على أمر تنفيذي بإعادة بلاده إلى اتفاق باريس للمناخ في أول أيام تسلمه السلطة في البيت الأبيض.
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