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حوادث

ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش وهيروين بالجيزة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:28 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من ضبط "بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة المركز.

 وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .
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