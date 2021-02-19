ضبط شخص بحوزته بندقية خرطوش وهيروين بالجيزة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من ضبط "بندقية خرطوش وطلقة من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين– هاتف محمول" بحوزة "أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز، له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة بدائرة المركز.





وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



