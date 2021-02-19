ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في عطلتها الأسبوعية.. علا الفارس بإطلالة ناعمة على إنستجرام

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:41 م
علا الفارس
علا الفارس
Advertisements
آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس مشاركة متابعيها صورة جديدة وهي تستمع بالعطلة الأسبوعية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت علا الفارس بإطلالة ناعمة وجذابة، وهو ما لفت أنظار متابعيها وعبر عنه عبر التعليقات.


وظهرت علا الفارس وهي ترتدي ترينج رياضي باللون الكشميري مكون من بنطال واسع وعيه بلوزة عليها دانتيل باللون الأبيض من منطقة الرقبة بنفس الوان واشكال بأكمام طويلة وأزرار من المنتصف،  وهو ما أبرز من أنوثتها .

وقامت علا الفارس بترك خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع رفع خصلات شعرها الأمامية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع المكياج؛ حيث اختارت وضع اللون الموف كأحمر شفاه، والآي لاينر والماسكرا لتبرز  جمال عينيها.

ولم تتكلف في اختيار الاكسسوارات ، فقد اكتفت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وتنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، وجدها هو «عبد الرؤوف الفارس» عضو البرلمان الأردني بالفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984 وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها «تحسين الفارس»، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع والذي مدد بإرادة ملكية ليكون البرلمان العاشر، وقد توفي وهي في سن الثالثة عشرة وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

وتخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة؛ والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

وبدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "اوك" البريطانية، وقد بدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت  بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

وإليكم الفيديو الذي يبرز تفاصيل إطلالتها..
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان قطيفة.. علا الفارس تتألق في جلسة تصوير جديدة

بإطلالة عصرية.. علا الفارس تشارك في توعية المواطنين بأهمية لقاح كورونا

بإطلالة كاجوال.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على إنستجرام

بإطلالة رياضية.. علا الفارس تبرز رشاقتها على إنستجرام

بالفورمال.. علا الفارس بإطلالة كلاسيكية في آخر ظهور لها

بإطلالة رياضية.. علا الفارس تستعرض رشاقتها على انستجرام

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. اعرف حالة الطقس بدءًا من اليوم ولمدة أسبوع

الأرصاد تكشف حالة الطقس وخريطة سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات

زيادة مليون دولار .. اتحاد الكرة يتلقى عرضًا مغريا من شركة var عالمية

ماذا قرر وزير التعليم لحسم مصير امتحانات أبنائنا في الخارج ؟ تفاصيل

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

بملابس ملفتة.. منة فضالي تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات