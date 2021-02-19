تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تدريبات الكرة، خلال مران الفريق الختامي بالقاهرة، والذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تنزانيا؛ لملاقاة سيمبا في ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على إجراء تقسيمة مصغرة من ثلاث فرق، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.





وقام موسيماني بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين؛ لتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تنفيذه خلال مواجهة سيمبا.





ويتوجه الأهلي إلى تنزانيا مساء اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الأهلي قد حقق انطلاق قوية في دوري المجموعات بالفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي.





ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن فريق سيمبا الذي نجح أيضا في تحقيق الفوز خارج أرضه على فيتا كلوب الكونغولي.