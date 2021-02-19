محاضرات ثقافية وأنشطة فنية بثقافة الأقصر









تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر.





وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى محاضرة بعنوان "بر الوالدين" وأوضح بهلول مصطفى أن بر الوالدين حق، ويجب تعويد الأطفال وتعريفهم بفضل بر الوالدين وحرص الأديان به، بجانب ذلك نفذت المكتبة ورشة حكى سردها حسن صالح.





وعقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التكافل والتراحم وتأثيره على المجتمع" وأوضح فضيلة الشيخ عبد الرحيم عبدالرسول أهمية التكافل والتراحم فى المجتمع ووسائل تحقيق التكافل والتراحم والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على ذلك، بجانب عقد مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة".





وأوضح أحمد على مصطلح البيئة وعلاقة الإنسان بالبيئة ومعرفة كيفية الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذتها الطفلة شيماء برغوث ونجلاء طه.





عقد بقصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" أنشطة في المنزل لتنمية مهارات الطفل" وتحدثت شيماء شوقي عن بعض الألعاب وكيفية إستخدمها سواء بالشراء أو بعملها داخل المنزل، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض إنشاد ديني للشاعر والمنشد يحيى بحر وألقى "بالذكر يظهر نور من أهواه، بجانب عقد بالقصر الإجتماع الأسبوعى لنادي الأدب بحضور الشاعر كريم الشاوري رئيس النادي وألقى الشاعر رجب محمود قصيدة "قلوبنا بقت سودة"، سيلفيا ناجي نصري وجزء من رواية خيال علمى" فانتازيا بإسم مارتا"، أحمد العراقي وقصيدة "تفتكري"، يحيى سمير "هو أنتي أول"، وإنشاد للشاعر والمنشد يحيى بحر.



