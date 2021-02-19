سحر وشعوذة.. 3 تحديات تنتظر الزمالك أمام تونجيث السنغالي





ويستعرض " صدى البلد" 3 تحديات تنتظر الزمالك أمام تونجيث:





1- إبطال سحر تونجيث:

قال أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه على لاعبي الفريق الأبيض وإدارته الحذر من لجوء فريق توينجيث السنغالي للسحر في اللقاء الذي يحل فيه ضيفا على توينجيث، يوم الثلاثاء المقبل.





وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامجة أوضة اللبس على قناة النهار، أن لاعبي الزمالك عليهم الحذر الشديد من السحر الذي يلجأ له الفريق السنغالي، وهو أمر كان واضحا في لقاء الترجي التونسي بالجولة الماضية لدوري الأبطال، وعلى اللاعبين التحصن بالقرآن الكريم وإبطال هذا السحر، لأن الزمالك يحتاج للفوز بهذا اللقاء، بعد التعادل مع مولودية الجزائر بالجولة الأولى".









2- التلغب على سوء الأرضية:

وتواجه الفرق المصرية صعوبات عديدة عند اللعب خارج مصر، أبرزها سوء أرضية معظم ملاعب القارة السمراء، التي لا تقارن إطلاقا ببعض الملاعب المصرية مثل استاد القاهرة والدفاع الجوي وبرج العرب.









باتشيكو المدير الفني للزمالك سبق وأن اشتكى من سوء أرضية بعض الملاعب المصرية، فهل يستطيع التغلب على هذا العامل عند مواجهة تونجيث.









3- لا بديل عن الفوز:

يدخل فريق الزمالك مواجهة تونجيث تحت شعار لا بديل عن الفوز، تجنبا للدخول في حسابات معقدة، خاصة وأنه سيواجه الترجي في الجولتين المقبلتين.





كان الزمالك تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية، على استاد القاهرة الدولي.