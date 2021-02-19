بعد حالة الجدل.. أول تعليق من مي عمر على الحلقة الاخيرة من "لؤلؤ"

نشرت الفنانة مي عمر، منشورًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت به على مشاركتها في مسلسل «لؤلؤ» بعد عرض آخر حلقاته، وحالة الجدل التي سادت على السوشيال ميديا.





وكتبت مي عمر، في منشورها: « امبارح كانت آخر حلقات #مسلسل_لؤلؤ الحمد لله علي توفيق ربنا و كرمه الكبير .. عندي احاسيس كتيرة مختلفه إحساس بالسعاده بردود الأفعال ونجاح المسلسل وتوفيق ربنا اللي فاق كل التوقعات، إحساس بالحزن علي انتهاء المسلسل اللي كنت متعلقه بكل تفاصيله فيه واحساس بالمسئوليه في تقديم الافضل المرة القادمه إن شاء الله».





ووجهت مي عمر، شكرًا للإنتاج وفريق عمل المسلسل، قائلة: « شكرا شركه سينرجي المنتج أ/تامر مرسي و المشرف العام علي الإنتاج أ/حسام شوقي علي دعمكم المستمر و ثقتكم فيا و علي الإنتاج الضخم المشرف اللي طلع المسلسل بالصورة ديه . شكرا محمد سامي علي دعكم المستمر للمسلسل من أول يوم تحضير لأخر يوم عرض شكرا علي وقتك و مجهودك اللي كان سبب أساسي في نجاح المسلسل.





وتابعت مي عمر: « شكرا لكل الكرو و الكاست اللي كانوا بيشتغلوا بكل حب و إخلاص المخرج المتميز محمد عبد السلام و الكاتب الموهوب محمد مهران مدير التصوير المتميز جدا احمد فهيم و الجافر المحترف هاني زانيتا مهندس الديكور العبقري أمير عبد العاطي الموزع الموهوب نادر حمدي و الملحن هيثم نبيل. شكرا كاست العمل اللي اتشرفت بالعمل معاهم النجم الكبير أحمد زاهر أخويا و حبيبي أدوارد، نجلاء بدر ، نرمين الفقي، هيدي كرم، شرنوبي ، سلوي عثمان ، حمدي هيكل و الوجه الجديد القمر هايدر عبد الناصر بحبكم جدا و هتوحشوني».





ولم تتناول مي عمر في منشورها التعليقات السلبية التي وردت من البعض على السوشيال ميديا خلال عرض حلقات المسلسل، لاسيما حلقته الأخيرة أمس.





يأتي ذلك بعدما عبر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن استيائهم الشديد من أحداث الحلقة الأخيرة لـ مسلسل "لؤلؤ" للفنانة مى عمر التى تم عرضها منذ ساعات قليلة عبر شاشة ON E.





وشبه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مسلسل لؤلؤ بـ المسلسلات "الهندى" نظرا لنهايته التى جاءت غير مقنعة وغير مجارية لأحداث المسلسل.





مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.



