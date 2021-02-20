ينصح به أثناء الدورة الشهرية.. عشبة الشيح أشهر النباتات الطبية العطرية بشمال سيناء

تعد نبتت الشيح او شيخ العرب، من أشهر النباتات العشبية العطرية المستخدمة فى الاغراض الطبية والعلاجية وذلك نظرا لما يحتويه من مواد غذائية ومركبات مفيدة لصحة الانسان، وعشبة الشيح هي أحد أهم وأقدم الأعشاب الطبية المستخدمة في علاج الكثير من الأمراض ، وهي من الأعشاب المشهورة جدا في دول حوض البحر المتوسط والجزيرة العربية، ويعد الشيح عشبة برية وتكون في تربة رملية كما أنه يمكن زراعتها ويعتبر كل جزء من تلك النبتة مفيدة وتدخل في الكثير من الاستخدامات الطبية والعلاجية.

ونبتة أو عشبة الشيح، تنتمي إلى النباتات من الفصيلة المركبة، وهو نبات ذو رائحة عطرية نفاذة كما أنه مر الطعم، كما تشير الأبحاث والدراسات أن نبات الشيح من النباتات المعمرة نسبة إلى من ينتمون لنفس فصيلته حيث إنه يظل ما يقرب من ثلاث إلى أربع سنوات قد يصل طول عشبة الشيح إلى ستين سنتيمتر.

وقال المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئه في محافظة شمال سيناء ، إن عشبة الشيح تنمو في مناطق ذات تربة رملية لذا فنحن نجدها في الكثير من المناطق منها شرق المغرب العربي، وسلسلة جبال الأطلسي، والمناطق الرملية في أمريكا اللاتينية، وآسيا، وأستراليا. كما أن هناك أنواع كثير منتشرة في سوريا، وتركيا، وإيران، وشمال قارة إفريقيا وشبه جزيرة سيناء، كما أن عشبة الشيح تنتشر في غالب مناطق المملكة العربية السعودية.

واضاف ان انواع الشيح تتعدد لاكثر من نوع ، ومن اشهرها خاصة بالوطن العربي هى : الشيح الاردنى ، الشيح الحولى ، البعيثران او الشيح الخليلى ، الشيح الشجري ، شيح سيبر ، الشيبه او شجرة مريم ، الترجوان ، شيح فرلوه ، الشيح المكنسي ، الشيح وحيد البذرة ، الشيح البلدى وينتشر النوع الاخير فى سوريا وشمال افريقيا وإيران وتركيا . وأضاف ان نبات الشيح يستخدم فى الكثير من الاستخدامات والأغراض العلاجية والطبية، فهو يحتوى على العديد من المواد الغذائية الهامة لصحة الانسان ، ويحتوى كذلك على المواد المعدنية مثل الحديد ، البوتاسيوم ، الكالسيوم ، الماغنسيوم ، الفسفور ، المنجنيز ، النيكل ، والرصاص.

و قال الدكتور محمد عبد الله دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية ، أن من اهم استخدامات وفوائد الشيح لصحة الانسان ، أن منقوع الشيح يستخدم لعلاج الديدان حيث انه يحتوى على مادة السانتوين التى تستخدم لهذا الغرض، حيث يشرب منقوع الشيخ قبل النوم علي مدي ثلاث ايام لطرد الديدان ، ويوصى بعدم الافراط او الكثرة فى استعمال الشيح لان مادة السانتوين تؤذى الانسان ، كما يحتوى الشيح على مادة القطران التى تعمل بشكل كبير على تغذية الشعر ، حيث يدخل قطران الشيح فى العديد من مستحضرات العناية بالشعر نظرا لفوائد مادة قطران الشيح حيث تعمل على ترطيب الشعر.

كما استطاع احدى العلماء باستخلاص كمية كبيرة من نبات الشيح ووضعها على بصيلات الشعر مباشرة وكانت النتيجة مبهرة حيث تواقف تساقط الشعر ، وعليه فان قطران الشيح يستخدم الان فى مستحضرات العناية بتساقط الشعر وتغذية البصيلات .

وكان نبات الشيخ يستخدم منذ قديم الزمان فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الجهاز الهضمى فهو يستخدم فى علاج المغص لدى الكبير والصغير ، كما يستخدم فى علاج عسر الهضم ، وأيضا يعمل كفاتح للشهية ، ويعمل كذلك على طرد الانتفاخ في المعدة والأمعاء .

كما ينصح كذلك باستخدام الشيح للنساء والفتيات اللاتى تعانين من انقطاع او الالام في الدورة الشهرية حيث يعمل الشيح على استرخاء العضلات المتشنجة ، مما يؤدي الي تسكين ألامها .

وقد أوصت دراسة حديثة أجراها علماء المركز القومي للبحوث بإمكانية تناول مريض السكر نبات الشيح البلدى وذلك باستخدامه كمشروب ساخن، فهو يساعد على تقليل مستوى السكر فى الدم وهورمون الهوموسيستيين المسئول عن مضاعفات المرض .



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