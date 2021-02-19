ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل السفر إلى السنغال

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الفريق قبل رحلة السفر إلى السنغال.

وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت استعدادا لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.

وتعادل الزمالك في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.,
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري

تجهيز طائرة خاصة لسفر الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

مسحة ثانية للاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

سلبية مسحة لاعبي الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

أشرف قاسم: طائرة خاصة لنقل الزمالك إلى السنغال لمواجهة تونجيث

ترشيحاتنا

واتساب .. يطور ميزة التسجيل فى عدة أجهزة برقم واحد..تفاصيل

موعد عودة الأهلي لمنافسات الدورى المصري الممتاز

نيرمين ماهر تبرز جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

سحر وشعوذة.. 3 تحديات تنتظر الزمالك أمام تونجيث السنغالي

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات