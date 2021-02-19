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أخبار العالم

الأردن تعلق الدراسة غدا بسبب الطقس

الجمعة 19/فبراير/2021 - 04:57 م
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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محمود نوفل
أصدر وزير التربية والتعليم الأردني الدُّكتور تيسير النعيمي قرارا عاجلا بتعليق الدوام الدراسي في جميع مدارس المملكة، غدا السبت بسبب الظروف الجوية التي تمر بها المملكة خلال الفترة الراهنة. 

ونقلت وكالة عمون القرار الأردني: نظرًا للظُّروف الجويَّة السَّائدة وحرصًا على سلامة الطَّلبة والمعلِّمين تعليق دوام جميع المدارس الحكومية والخاصَّة التي تداوم أيام السبت عادةً. 

كما شدد القرار علي التحول إلى التعليم عن بعد ليوم السبت الموافق 20 فبراير  2021.

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، وجه، دعوة عاجلة لجميع المواطنين بعدم  الخروج من المنازل وإستخدام المركبات إلا للضرورة القصوى بسبب تشكل الثلوج في بعض مناطق المملكة. 

كما ناشد في تصريحات صحفية له بحسب موقع هلا الأردني بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول والاودية حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

واوضح كريشان أن غرف العمليات في الوزارة والبلديات ومجالس الخدمات والاقاليم ستبقى مفتوحة حتى نهاية فصل الشتاء لاستقبال ملاحظات وشكاوي المواطنين. 

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