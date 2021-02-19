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فيسبوك يحظر المحتوى الإخباري في أستراليا.. فيديو

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:16 م
فيسبوك
فيسبوك
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ندى عبد العزيز
حظرت شركة فيسبوك المحتوى الإخباري فى أستراليا من خلال منع استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري على تطبيقها؛ الأمر الذى أزعج الكثير من الأستراليين؛ بسبب إطلاعهم المستمر على معلوماتهم الأساسية عبر فيسبوك، وفقًا لتقرير عرضته قناة "العربية".

وأضاف التقرير أن هذا الحظر جاء ردا على قانون مقترح فى أستراليا ينص على دفع "جوجل" و"فيسبوك" أموالًا للجهات الاعلامية مقابل عرض محتواها الإخباري.

وعقبت فيسبوك على هذا القرار: "إن هذا القانون يسيء بشكل أساسي فهم العلاقة بين المنصة والناشرين"، مضيفة: "أنه تم وضعها فى مواجهة خيار صارم بين محاولة الامتثال لقانون يتجاهل حقائق العلاقة أو التوقف عن السماح بمحتوى إخباري على خدماتنا".

وفى هذا الصدد قالت الحكومة الأسترالية إنها تمضي قدمًا في تنفيذ القانون الذي أقره مجلس النواب الأسترالي.

وقال وزير الاتصالات الأسترالي، بول فليتشر، فى تصريحات له أن: "شركة فيسبوك تحتاج إلى التفكير مليًا في هذا القرار لسمعتها ومكانتها".
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