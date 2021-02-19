التضامن فى أسبوع.. توجيهات وبروتوكولات.. افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية.. واستجابة سريعة من الرئيس لمطالب المجتمع المدني

وزيرة التضامن الاجتماعى:

نستهدف بناء حوار مشترك واستشراف آفاق المستقبل

استجابة سريعة من الرئيس لمطالب المجتمع المدني في تعديل قانون ممارسة العمل الأهلى ووضع إطار قانوني يسمح بالمرونة وحوكمة العمل المدني

الدولة تؤمن بالدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية في تحقيق التنمية في مختلف المجالات من خلال شراكة قوية ومستدامة

مصممون علي العمل والانتاج.. ونسعي لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية نشاطًا مكثفًا لـ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وأعلنت غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية، كما شهدت لقاء مع ممثلى 130 هيئة دولية ومنظمة دولية غير حكومية بحضور وزيرة التعاون الدولي، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصرى ومنصور شيفورليه، وافتتحت معرض ديارنا للحرف اليديوية، والعديد من الأنشطة الأخرى.

غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية

أغلقت وزارة التضامن الاجتماعى الأحد الماضى باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م ، والتى تم فتح باب التقدم لها ٢٧ يناير الماضى، واستمر التقدم حتى الاحد الموافق 14 فبراير في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتقوم مديريات التضامن الاجتماعى عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات اللاتي تقدمن للاشتراك فى المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الاقل، والا يزيد عدد الابناء علي 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية ( شمال سيناء وجنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر – أسوان ) بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى احدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما من بين الشروط الخاصة باختيار الامهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الانسانية وترسيخ معنى الاسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الابناء واحتوائهم بالعطف والحنان وتعزيز القيم الايجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الاسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الاسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (سمعية وبصرية وحركية) وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في احدى المجالات الرياضية أو الفنية او العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

برتوكول تعاون بين الهلال الاحمر المصري ومنصور شيفروليه

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر توقيع بروتوكول تعاون بين شركة منصور للسيارات " منصور شيفروليه " وجمعية الهلال الأحمر المصري

وقع البروتوكول من جانب الهلال الاحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الاحمر المصري، ومن جانب شركة منصور شيفروليه عبد الله احمد عبد الله مدير إدارة العلاقات الحكومية، وذلك بحضور السيد الاستاذ/ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني والدكتورة / رندا رزق مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمسئولية المجتمعية والدعم الفني

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر إن جمعية الهلال الاحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الاغاثة والنكبات ، كما ان لديها أكثر من ٣٠ ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة بتبرع شركة منصور للسيارات " منصور شيفروليه " بـ ٨ سيارات لتقديم الاغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

وبموجب البروتوكول تُهدى شركة منصور شيفروليه جمعية الهلال الأحمر المصري عدد 8 سيارات لتقديم الخدمات للمجتمع المصرى المستفيد من خدمات الجمعية في حالة الأزمات وهى عبارة 4 سيارات ميكرباص و2 سيارة نصف نقل بالإضافة إلى 2 سيارة سيدان وكذلك كافة مستندات الملكية ، و تلتزم جمعية الهلال الاحمر بتنفيذ المشروع والإعلان عنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة

وتبذل جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى جهودًا كبيرة في مختلف المجالات و من بينها المجال الصحي عبر تقديم خدماتها في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمستفسيدين ، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن، كما يضم الهلال الأحمر المصري أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.

حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي لقاء معرؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصرتحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر" ، وذلك لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 والتي أصدرها السيد رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التي احتواها وإستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وقد شارك في اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وفي بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج بالحضور، مشيدة بحرص مختلف الهيئات والمنظمات الدولية على المشاركة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدني لتحقيق الهدف المرجو المتمثل في دعم الأهداف مصر المرجوة في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة. وأكدت القباج أن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاسًا لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.

وأشادت نيفين القباج بالاستجابة السريعة للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذي صدر عام 2018، ووضع إطار قانوني يراعي قواعد الحوكمة كما يعطي مجالًا لمرونة الإجراءات والقواعد، كما أكدت على تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدني باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطني.

وأكدت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع المجتمع المدني وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة :"نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية، وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية ،

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لجهودها المتواصلة في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالاتفاقيات الدولية كما أشادت بالسرعة والكفاءة التي يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولي. كما أرسلت القباج رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر سواء في مراحل إعداد القانون أو إعداد اللائحة التنفيذية، والشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الاستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات اجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.

وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي

افتتاح معرض ديارنا

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مساء الاثنين معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، وذلك فى دورته الـ 61 والتى تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى » فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجارى

ويقام المعرض هذا العام بمول كايرو فيستيفال سيتي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة بنك الإسكندرية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي وبرعاية رئيسية من الشركة المصرية للاتصالاتWE وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

وشهد الافتتاح حضور ليلى حسني مدير مكتب المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، ونجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE والمهندسة نورا سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين

ويقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كافة المقيمين على أراضيها.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكانية كتابة الاسم علي ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشركة مع جمعيةحرف اهل مصرللتنمية الاقتصادية لتعليم المشاركين مختلف الفنون: الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.

وتفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة المعرض، حيث استمعت للعارضين والمنتجات التي يقدمونها ،مشيدة بما يتم تقديمه من منتجات من حيث جودتها وأسعارها التي تناسب جميع المواطنين.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن معرض ديارنا يحمل في دورته هذا العام شعار " مصر بتتكلم حرفي " وهو ما يؤكد اعتزازنا بالاعمال الحرفية وجودتها، والتأكيد علي التراث والثقافة، مشيرة الي ان المعرض لكل المصريين، خاصة اننا نسعي لفتح أسواق جديدة ومتنوعة لتصدير المنتجات.

وأضافت نيفين القباج أن إقامة المعرض في هذا التوقيت يوجه رسالة واضحة اننا مصممون علي الانتاج والعمل ، كما انه فرصة كبيرة لتبادل الخبرات ودمج الحرف بين العارضين وبعضهم البعض، مشددة علي أن المعرض هذا العام يشهد وجود ورشة للأطفال لكي يخرجوا ابداعاتهم، ولتنشئة الاطفال علي الفن ، كما هناك اهتمام بالخط العربي وجماله لذلك يبرز المعرض مساحة واسعة للاهتمام بالخط العربي.

وأشارت وزيرة التضامن إلي أن المعرض يقام سنويا في عدة محافظات، ويقام المعرض السنوي في القاهرة ، حيث يعتبر أكبر نسخة نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين ، مشيرة الي أن الدورة الجديدة من المعرض تقام وفقًا لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين، حيث يوفر الهلال الأحمر المصرى فرق توعية مترجلة خلال فعاليات المعرض للتأكد من التباعد الاجتماعي وتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة بشكل دوري، والتعقيم المستمر على مدار اليوم مع إمكانية التعقيم الشخصي، فضلًا عن توفير مستشفى ميداني مجهز خلال فعاليات المعرض ووجود سيارات إسعاف مخصصة.

فريق التدخل السريع

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيىء، قامت فرق التدخل السريع التابعة للوزارة بالتعامل مع ٧٨ حالة بلا مأوى في مختلف محافظات الجمهورية على مدار اليومين الماضيين.

وقام فريق التدخل السريع المركزي بالقاهرة الكبري بالبحث عن الاشخاص فاقدى المأوى، حيث تم دراسة حالة 55 شخصا واسر لديها أطفال متواجدين بالشارع وتم نقل حالتين إلي أحد دور الرعاية الاجتماعية وتوزيع عدد ٣٣ بطانية لمن رفض الانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.

كما أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة البحيرة مواطنا بلا مأوى، يبلغ من العمر ٦٢ عاما، حيث نجح الفريق بإقناعه للانتقال لإحدى المستشفيات لخطورة حالته الصحية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، كما تعامل الفريق مع ٣ أشخاص بلا مأوى ورفضوا الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

ومن جانب أخر، أنقذ فريق التدخل السريع بمحافظة بورسعيد ٣ حالات بلا مأوى يمتهنوا التسول، حيث تم إقناعهم بالتوجه للوحدات الاجتماعية والحصول على خدمات الوزارة.

كما نجح فريق التدخل السريع بالإسكندرية فى إنقاذ شخصين بلامأوى وتم نقلهما لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي كفر الشيخ، تدخل فريق التدخل السريع عقب تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحالة بلا مأوى يفترش الرصيف ومعه خمسة أطفال، حيث تم تحرير محضر شرطة والعرض على النيابة العامة كون الأب غير مؤتمن ويعانى من مرض نفسى، وعليه تم استقبال الاطفال بمؤسسة تربية البنين والبنات وتم إيداع الأب مستشفى الامراض النفسية، كما تعامل الفريق مع حالة رجل مسن فى العقد السابع من العمر يمتهن التسول منذ سنوات ورفض الانتقال لاحدى دور الرعاية الاجتماعية.

كما كثف فريق التدخل السريع بمحافظة بني سويف النزول الميدانى، حيث تعامل الفريق مع ٥ حالات لأشخاص بلامأوى وتم نقل حالتين لإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي محافظة أسيوط، نجح الفريق فى إقناع سيدة مسنة لإستقبالها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية كانت تقيم فى مكان غير آدمي، كما نجح فريق الادخل السريع بالأقصر فى نقل مسنة تفترش الرصيف بلا مأوى وتم إستقبالها بدار رعاية إجتماعية.

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.