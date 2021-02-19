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محافظات

نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات عينية لبعض الأسر الأولى بالرعاية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:56 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يسلم مساعدات عينية لبعض الأسر
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ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه، الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

وقال نائب المحافظ إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا متابعة المحافظ للحالات والأسر التي تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة.

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وسلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحي جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل لزوج الحالة. 

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف اعانة مالية عاجلة للأسرة لمدة ٦ أشهر ، بالإضافة الى تسليم مساعدات لأسرة بها 3 أفراد من ذوي الهمم، بعزبة عمار علاق، التابعة لمجلس قروى طوخ الخيل، بمركز المنيا، حيث كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير وسيلة لاستلام المعاش الخاص بهم في أماكنهم دون تكبد عناء الذهاب لاماكن الصرف، وذلك مساعدة وتخفيفا عن والدتهم التي ترعاهم، بالإضافة إلى إمكانية إعادة بناء سقف منزل الأسرة نظرًا لسوء حالته.

وعلي هامش الجولة تفقد نائب المحافظ، معهد الأورام بالمنيا، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتقى نائب المحافظ مع بعض المرضى أثناء تلقيهم العلاج للاطمئنان على صحتهم ولمعرفة أهم المشكلات التي تواجههم في العلاج وطرق الحصول على الأدوية، كما وجه بحل مشكلة طبية لإحدى الحالات بالمعهد.
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