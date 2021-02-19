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محافظات

فحص وعلاج 1506 حالات خلال قافلة بقرية دلجا بالمنيا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:41 م
فحص وعلاج 1506 حالة
فحص وعلاج 1506 حالة خلال قافلة بقرية دلجا بالمنيا
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية دلجا، وتم توقيع الكشف الطبي على 1506 حالات مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

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وأضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 281 حالة جراحة و 380 حالة اطفال و301 باطنة و97 قلب و 171 جلدية و85 نساء و 65تنظيم اسرة و 126 أسنان. 

إلى جانب عمل 92  تحاليل مختلفة وعمل 68 حالات موجات صوتيه، وعمل 4 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 155 متردد وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 9عيادات متنقل.

وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي ، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

قال نائب المحافظ إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا متابعة المحافظ للحالات والاسر التي تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة.

سلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحي جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل، لزوج الحالة.

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