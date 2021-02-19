فحص وعلاج 1506 حالات خلال قافلة بقرية دلجا بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية دلجا، وتم توقيع الكشف الطبي على 1506 حالات مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.
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وأضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي 281 حالة جراحة و 380 حالة اطفال و301 باطنة و97 قلب و 171 جلدية و85 نساء و 65تنظيم اسرة و 126 أسنان.
إلى جانب عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 68 حالات موجات صوتيه، وعمل 4 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 155 متردد وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 28 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 9عيادات متنقل.
وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي ، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة عدد من الحالات الإنسانية، والأولى بالرعاية، بمركز المنيا، وتسليم مساعدات عينية لهم، بحضور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
قال نائب المحافظ إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية، والحالات الإنسانية، ويظهر ذلك جليًا من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا متابعة المحافظ للحالات والاسر التي تحتاج للمساعدة وذلك بتوفير وتلبية الاحتياجات الضرورية للبسطاء ومحدودي الدخل، لتوفير حياة كريمة.
سلم نائب المحافظ، مساعدات عينية لأسرة بحي جنوب مدينة المنيا، موجها بفحص أوراقها لتقديم كافة الرعاية الطبية لها، والتنسيق مع القوى العاملة لتوفير فرصة عمل، لزوج الحالة.