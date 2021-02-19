محافظ الإسكندرية: نقل أسر عقار كوم الشقافة المتضررة إلى بشائر الخير

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الجمعة، مع أهالي العقار المائل المتضررين بمنطقة كوم الشقافة في كرموز، ليزف لهم بشرى سعيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية بمدينة بشاير الخير للـ8 أسر المتضررة.





وأوضح المحافظ أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس أعطى تعليماته فورا بالدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة بشاير الخير، مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية، وأضاف أنه بدءا من غدا سيتم نقل الأسر إلى شقق بشائر الخير.





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وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى الرئيس على الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل، لافتًا إلى أنه سبق وقد استجاب فخامة السيد الرئيس إلى السكان المتضررين بالإسكندرية وأمر لهم فورا بشقق بمدينة بشاير الخير.





وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.



