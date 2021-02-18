بتهمة الانضمام لداعش.. جنايات الإسكندرية تعاقب إرهابيًا بالسجن المؤبد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، حكمها بمعاقبة متهمًا بالسجن المؤبد، بعد ثبوت انضمامه لتنظيم داعش الإرهابي.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حليم عبد السميع، وعضوية بعضوية كل من المستشارين الدكتور رضا محمد ابراهيم، ومحمد عاطف مشالي، وأمانة سر عمرو زكي.





وتعود أحداث القضية رقم 14/295 لسنة 2019، أمن دولة طوارئ، قسم المنتزة، عندما تلقى أمن الإسكندرية إخطارًا بانضمام المتهم إ.ع.ع إلى جماعة داعش الإرهابية، والتخطيط من أجل تنفيذ عملًا إرهابيًا بنطاق القسم.





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وكشفت تحقيقات الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة، عن انضمام المتهم إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والأمن القومي، حيث انضم إلى جماعة داعش الإرهابية التي تدعو إلى تكفير الحاكم، والخروج عليه، والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسيحيين، واشترك في التحريض والشروع في قتل المجني عليه م.ف.ز، أمام كنيسة القديسين بقسم ثان المنتزة.





وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.