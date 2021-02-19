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محافظات

قطع الكهرباء عن 21 منطقة في قنا غدا

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:01 م
قطع الكهرباء عن 21
قطع الكهرباء عن 21 منطقة في قنا غدا
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يوسف رجب

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده جنوب قنا، فى بيان اليوم الجمعه، عن فصل التيار الكهربائي عن 21 منطقة بنطاق الوحدة المحلية، غدًا السبت.


وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز نقاده، أن المناطق التى يشملها فصل التيار الكهربائي عمارات الشيخ حسين - بنزينة الوطنية - حاجر دنفيق - ترعة شهد - نادي نقادة الرياضي - كوبري دنفيق - قرقطان - اسمنت - بشلاو - عزبة طايع - نجع القليلة - دنفيق الجديده - الحرزات - العربات - نجع أبو عديل - عزبة عبد المولى - صوص - ترعة صوص - السدر - القرية - الصليبة  ".


وأشار البيان، إلى أن فصل التيار الكهربائي يبدأ من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، على أن تتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.


وأضاف بيان مدينة نقاده، أنه تم التنسيق مع  الجهات المعنية خلال فترة الصيانة، لعمل اللازم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.


وطالب البيان، جميع المواطنين القاطنين بالأماكن المذكورة، باتخاذ احتياجاتهم خلال فترة فصل التيار الكهربائي.


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