ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نائم بين التماسيح.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة | شاهد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:54 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان الفنان محمد رمضان، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد " موسى " وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر محمد رمضان فى الصورة وهو يرقد على الأرض وتحت رأسه تمساح كبير وفوقها تمساح صغير. 



ويستكمل محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسله الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021.   

وكثف محمد رمضان، عن تصوير مشاهده، اليوم، بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا.   

يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين.  

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نمبر وان على الكرسي.. شاهد إطلالة غريبة لـ محمد رمضان

من دبي .. محمد رمضان يلعب بلياردو على أنغام "مصباح علاء الدين" ... شاهد

محمد رمضان مع تمساح ضخم من كواليس مسلسل موسى .. شاهد

رمضان يجمعنا.. شاهد | محمد رمضان يروج لمسلسل موسى

نمبر 2 إيه.. محمد رمضان يشارك جمهوره فيديو جديد

أخبروني أنك رقم 1.. فنان عالمي يوجه رسالة لـ محمد رمضان "فيديو"

ترشيحاتنا

عاجل.. سيمبا التنزاني يعلن تعديل موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

بيان من 5 نقاط .. اتحاد جنوب افريقيا يرفض خوض الأندية مبارياتها ببطولات الكاف على ملاعب محايدة

محمد صلاح لا يحصل على التقدير في ليفربول.. كلوب يرد منفعلا

بعد صدمة مبابي.. الخطة ب تقرب محمد صلاح من ريال مدريد

حتى 20 مارس.. قرار إماراتي عاجل بسبب كورونا

تونس.. قرار عاجل لإنهاء أزمة الخطوط الجوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة

10 نصائح فعالة لمرضى السكري لخسارة وزنهم في أقل وقت