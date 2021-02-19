للرجال فقط.. تناول اللفت يوميا وشاهد تأثيره على صحتك

ويحتوي اللفت الأخضر على مادة الكولين، وهي مادة مغذية مهمة تساعد على النوم وحركة العضلات والتعلم والذاكرة.





ويساعد الكولين أيضًا في الحفاظ على بنية الأغشية الخلوية، ويساعد في نقل النبضات العصبية، وفي امتصاص الدهون، ويقلل من الالتهابات المزمنة.





حمض الفوليك وقد يساعد، الموجود أيضًا في الكرنب الأخضر، في علاج الاكتئاب عن طريق منع تكوين فائض من الهوموسيستين في الجسم.



