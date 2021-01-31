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مرأة

ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء اللفت يوميا؟

الأحد 31/يناير/2021 - 05:18 م
ماء اللفت
ماء اللفت
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حياة عبد العزيز
اللفت واحد من أهم الخضروات التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، حيث يتضمن الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين ك، فيتامين سي، الكالسيوم، والنحاس، المنجنيز.

كما يحتوي اللفت على القليل جدًا من الدهون ، ولكن جزءًا كبيرًا من الدهون فيه عبارة عن حمض دهني أوميجا 3 يسمى حمض ألفا لينولينيك.

ونصح خبراء التغذية بتناول كوبًا من ماء اللفت يوميا على الريق للحصول على فوائده الصحية وذلك وفقا لموقع "healthline".


ومن أبرز ما يحتويه اللفت ما يلي:
1- يحتوي اللفت على نسبة عالية جدًا من فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي لها العديد من الأدوار المهمة في الجسم، حيث كوب واحد من ماء اللفت النيء يحتوي في الواقع على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

2- يحتوي ماء اللفت على مواد تربط الأحماض الصفراوية وتخفض مستويات الكوليسترول في الجسم. 

3- فيتامين ك عنصر غذائي مهم يشارك في تخثر الدم، حيث يحتوي كوب واحد من ماء اللفت على 7 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين ك.

4- يحتوي اللفت على مواد ثبت أنها تساعد في محاربة السرطان.

5- تم العثور على العديد من المعادن الهامة في اللفت، وبعضها نفتقر إليه بشكل عام فى النظام الغذائي الحديث، وتشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
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