ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء اللفت يوميا؟





كما يحتوي اللفت على القليل جدًا من الدهون ، ولكن جزءًا كبيرًا من الدهون فيه عبارة عن حمض دهني أوميجا 3 يسمى حمض ألفا لينولينيك.





ونصح خبراء التغذية بتناول كوبًا من ماء اللفت يوميا على الريق للحصول على فوائده الصحية وذلك وفقا لموقع "healthline".









ومن أبرز ما يحتويه اللفت ما يلي:

1- يحتوي اللفت على نسبة عالية جدًا من فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي لها العديد من الأدوار المهمة في الجسم، حيث كوب واحد من ماء اللفت النيء يحتوي في الواقع على فيتامين سي أكثر من البرتقال.





2- يحتوي ماء اللفت على مواد تربط الأحماض الصفراوية وتخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.





3- فيتامين ك عنصر غذائي مهم يشارك في تخثر الدم، حيث يحتوي كوب واحد من ماء اللفت على 7 أضعاف الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين ك.





4- يحتوي اللفت على مواد ثبت أنها تساعد في محاربة السرطان.





5- تم العثور على العديد من المعادن الهامة في اللفت، وبعضها نفتقر إليه بشكل عام فى النظام الغذائي الحديث، وتشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.