حسام موافى يكشف العلاقة بين الأنيميا وأظافر اليد .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه توجد علاقة بين الأظافر ومرض الأنيميا، معقبا: "نقص الخلايا الحمراء تسمى أنيميا".
وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"أن الأنيميا عبارة عن تشخيص إكلينيكي عند الكشف على المريض، وتسبب تغير الشكل الطبيعى لأظافر اليد.
وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى أن نقص التالى "الحديد، فيتامين بـ 12، الفوليت، الغدة الدرقية، الغدة النخامية، البروتين"، يسبب أنيميا.
وتابع موافى "الأنيميا فى الواقع هى نقص أكسجين لأن وظيفة الخلايا الحمراء، حمل الأكسجين".
ونوه أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، بأن الأنيميا من الأمراض المنتشرة جدا، لافتا إلى أن أعراضها مشتركة مع كل الأمراض.