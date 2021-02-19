حسام موافى يكشف العلاقة بين الأنيميا وأظافر اليد .. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه توجد علاقة بين الأظافر ومرض الأنيميا، معقبا: "نقص الخلايا الحمراء تسمى أنيميا".





وأضاف موافي، خلال برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن الأنيميا عبارة عن تشخيص إكلينيكي عند الكشف على المريض، وتسبب تغير الشكل الطبيعى لأظافر اليد.



