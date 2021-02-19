موسيماني يفتح قلبه لـ صدى البلد: لا مجال لمقارنة الأهلي بأي نادٍ

سنقاتل للفوز بدوري أبطال أفريقيا ولكن المنافسة صعبة مع الترجي والزمالك والوداد

حققت كل شيء مع صن داونز وأعرف حجم التحدي في القلعة الحمراء

جماهير الأهلي ليس لها مثيل في العالم ..تعشق ناديها بجنون

ليس معقولًا أن يطلب البعض الفوز علي بايرن ميونيخ

أحتاج للوقت لتطبيق فلسفتي وطريقتي الفنية

لا أستطيع تقييم تجربتي مع الأهلي لأنني لم أبدأ حتى الآن

من السهل أن تتحدث والأصعب هو قيادة فريق مثل الأهلي

واجهنا مدارس مختلفة في مونديال الأندية وحققنا ما كنا نريده

فخور بتمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم بتلك الصورة

محمد صلاح فخر لإفريقيا كلها وأسعى لاستنساخ هذا اللاعب

الإصابات وكورونا سبب عدم ثبات التشكيل وأسعى لتقديم الكرة الحديثة

المنافسة على لقب الدوري صعبة عن الموسم الماضي

أتقبل النقد الموضوعي والسعي للاستفادة منه

أعشق الأكل الشرقي مثل الملوخية والكشري

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أنه يسعى بكل قوة لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، وقال موسيماني في تصريحات خاصة إنه سيقاتل للفوز باللقب من جديد مع الاعتراف بـ صعوبته.





وأضاف:" يجب أن نعلم أن هذا الأمر صعب جدًا في وجود فرق مثل الترجي ومازيمبي والزمالك والوداد ولكننا سنقاتل للفوز به"، وأوضح:" نفس الأمر في الدوري، نسعى للفوز ولكن هاك منافسة رهيبة مع أربعة فرق أخرى".





وأوضح أن الأهلي فريق كبير مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول وبايرن ميونخ وجماهيره تسعى دومًا للفوز وحصد الألقاب وهذا طموح مشروع ولكن شريطة أن يقترن الأم بالواقع، وشدد موسيماني أنه يعشق التحدي ويضع دومًا أهدافا كبيرة له ولذلك ترك تعاقد يمتد لأربعة مواسم مع صن داونز وجاء بعقد صغير مع الأهلي.





وقال:" لا مجال للمقارنة بين الأهلي وصن داونز.. ليس منطقيًا أن تضع ناديا يشجعه 70 مليونا مع أي كيان آخر، أنظر إلى البطولات والتاريخ وحتى النجوم التي على فانلته"، وأضاف أن محمد صلاح لاعب من طراز خاص وليس فخرا لمصر وحدها ولكن لأفريقيا كلها.





وأوضح أنه يتمنى أن تُستنسخ لاعبين اخرين بحجم وقيمة محمد صلاح ويكونوا من الأهلي، وشدد على أنه لم يبدأ حتى الآن مع الأهلي لتقييم تجربته فهو لم يقضِ خمسة شهور بالنادي فليس هناك الوقت لتطبيق فلسفته الفنية.





موسيماني اختص موقع "صدى البلد" الاخباري، بأول حوار لموقع مصري وعربي منذ توليه تدريب القلعة الحمراء :





-كيف تري القاهرة ومصر؟





لكل بلد شيء مختلف عن الآخر، ثقافة وديانة والطعام وكرة القدم، حتى الناس والشعب يختلفون من مكان لآخر، حتى في بلدي جنوب أفريقيا، لا يوجد شيء مثالي بشكل كامل ولكن علينا أن نتأقلم مع الأمور ونتعايش معها.

-هل تأقلمت مع القاهرة؟





صدقني أنا سعيد جدا في مصر لما اجده من حب وترحيب، سواء في الأهلي أو حتى في المرات القليلة التي نخرج فيها للأماكن .

-وكيف تري الأهلي ؟





هو نادٍ كبير جدًا وليس سهلًا أن تديره او تتولى مسئوليته، مكان عظيم له ثقافة وتاريخ كبيرين، حقق ألقابا كثيرة وما تقوم به مجرد مساهمة في تاريخه، انظر كم عدد النجوم التي يحملها قميصه لتعرف أين أنت وحجم المسئوليات الملقاة على عاتقك، أحاول التطور وسط تلك النجاحات العظيمة لأكون موجودا هنا.





-هل هناك شيء مختلف بـ كرة القدم بمصر؟





هناك 3 فرق كبيرة تسعى للمنافسة على لقب الدوري في الزمالك وبيراميدز مع الأهلي ، وباقي الفرق تسعى لذلك وتلعب بمنتهي القوة والسرعة الرهيبة، كرة القدم في مصر جيدة جدًا في مجال المنافسة والمباريات.

- كيف ترى حجم التحدي الكبير لك ولمجلس الأهلي باختيارك لقيادة الفريق الأحمر؟





أعتقد أنه الآن ثبتت صحة الاختيار، فهي تجربة كبيرة أن ترتبط بنادٍ كبير وعظيم مثل الأهلي، أن يفكر فيك هذا الكيان من الأساس فهو أمر رائع.. ولكن هناك مسؤولية ضخمة على عاتقك .. ويكفي أن قيمة وقدر بطولة دوري أبطال أفريقيا لدي هذا الكيان وجماهيره مسئولية وكانت غائبة عنهم لمدة 7 سنوات من بينها تأهله للنهائي ولم يوفق في الظفر بها .. أشكر محمود الخطيب ومجلس إدارته على ثقتهم بي ولقد نجحنا في حصد دوري أبطال أفريقيا.

- ألم يكن ترك تعاقد ممتد مع صن داونز لمدة اربع سنوات وقبول عرض الأهلي مغامرة؟





نحن نعيش الحياة مرة واحدة، وأنا أعشق التحدي المحسوب.. لقد قضيت 8 سنوات كمدير فني لـ صن داونز حققت كل الألقاب الممكنة، دوري وكأس جنوب أفريقيا مرات وحصدنا لقب دوري أبطال أفريقيا وذهبنا لمونديال العالم، لذا قبلت عرض الأهلي الذي لا يرفض من الأساس.

-محظوظ أم مغامر؟





أنا أقبل وأعشق.. أضع لنفسي طموحات وأسعى لتحقيقها أحب الأهداف الصعبة، ظللت 8 سنوات في صن داونز وكان لدي تعاقد ممتد بـ4 سنوات وجئت إلى الأهلي بعقد أقل من ذلك.

-هل انت راضٍ عن الأداء الفني للفريق بعد حصد 3 ألقاب وبرونزية المونديال؟





الأهلي نادٍ كبير مثل برشلونة وريال مدريد ..شيء طبيعي أن تفوز بالدوري والكأس في بلدك .. حتي دوري أبطال افريقيا وبرونزية مونديال العالم حققهما الأهلي من قبل، لم أقم بشيء جديد حتى الآن ولكني أسعى لتطوير الأداء حتي يصل النادي لما اصبو إليه .. فهذا النادي حقق إنجازات عديدة مع أجيال عظيمة لذلك فالهدف دائما الأفضل.. أجيال ضمن الخطيب ووائل جمعه وغيرهم الكثير ومدربين أكثر ومنهم مانويل جوزيه الذي أقدره وهو رائع حقًا.. نحاول تطبيق كرة القدم العصرية والحديثة مثل بايرن ميونيخ والريال وليفربول.

-هل يمكن أن نري الأهلي يلعب كرة قدم مثل البايرن أو ريال مدريد؟





الأداء يتغير حاليًا وانظر للموسم الماضي والحالي ولكن ضيق الوقت وضغط المباريات يمنعك من تحقيق هدفك واللعب بطريقتك.

-البعض يلوم عدم ثبات التشكيل في الفريق.. ما تعقيبك؟





الإصابات وفيروس كورونا السبب الرئيسي، فحين تزول تلك الأمور سنري تشكيلا ثابتا ولكن مثلا مباراة المريخ السوداني لعبنا في غياب خمسة لاعبين مثل علي معلول وحسين الشحات وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، وهناك 7 أصيبوا بكورونا و4 بإصابات عادية.

- كيف تقيم تجربتك بعد خمسة أشهر من تولي قيادة الأهلي؟





رغم عدم وجود الوقت الكافي لتحفيظ اللاعبين طريقتي لكني لعبت 24 أو 25 مباراة تعادلنا 3 مرات وخسرنا من بايرن ميونيخ، وهذا دليل علي ما حققناه.. وكان يمكن تحويل التعادلات الي فوز لولا بعض الظروف ولكن ليس منطقيًا أن يلومني البعض علي الخسارة من بايرن ميونيخ وهو بطل أوروبا وأفضل فرق العالم حاليًا.

-هل تتقبل النقد؟





حين تقود فريقا كبيرا وجماهيريا مثل برشلونة وريال مدريد وليفربول وفلامنجو والأهلي يجب أن تتقبل ذلك وإلا لا تستحق التواجد فيها، زيدان يتعرض لذلك ويورجن كلوب الذي فاز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا يتم انتقاده..أنا أقل من تلك الأسماء وأنا أعي ما أقول ..ولكني اتقبل جدًا النقد الموضوعي الذي يسعي للبناء وأستفيد منه في تحويل بعض الأمور ولكن ليس منطقيًا أن تستمع لكل من حولك لأن وقتها لن تجد مجالا للعمل.

-قلت إنك ذاهب للمنافسة في مونديال العالم.. هل ما تحقق كان علي نفس القدر؟





لقد لعب الأهلي مع مستويات كبيرة وعالمية ..3 مباريات في9 أيام ..تلعب مع بطل من كل قارة وطرق مختلفة ..هذا هو أفضل مستوي تلعب له ..لقد حققنا البرونزية وهذا كان هدفنا.

-البعض غاضب من غياب شخصية البطل أمام بايرن وليس من الخسارة بهدفين؟





ليس منطقيًا ان تسعد كل الناس فهذا ضرب من الجنون ..لقد حقنا هدفنا بحصد ميدالية برونزية ..هذا هو الأمر ..هل من العدالة أن تطالبني بالفوز علي بايرن بثلاثة أهداف.. هل لدي محمد صلاح او ساديو ماني أو حتي جوارديولا، امنحوني الوقت حتي أعمل ولا تضعوا ضغوطا علي الفريق .. نحن أبطال أفريقيا وفخور بتمثيل القارة بهذا الشكل في المونديال ونسعي للأفضل دومًا.

-ماذا يحتاج الأهلي للفوز ببطولة العالم للأندية؟





ربما يأتي جيل يحقق ذلك

-ولماذا لا يقوم بذلك الجيل الحالي؟





ولمَ لا.. كل شيء وارد ..هذا الجيل حقق ألقابا وانجازات كبيرة ، ولكن من يحكم ويقيم في ناد مليء بالبطولات.. اذا فزنا ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي سنكون قد حصدنا الخماسية .. وبعد فترة تسعي أجيال أخري في الأهلي لتحقيق ذلك واذا لم يستطيعوا فسيتحدثون عنا.

- ما أبرز المكاسب من بطولة العالم للأندية؟





حققنا مكاسب فنية عددية.. قدمنا كرة قدم مركبة، لعبنا أمام فرق من أمريكا اللاتينية مثل الأندية البرازيلية المختلفة عن بايرن ميونيخ بطل أوروبا وهو مختلف عن الدحيل القطري، من السهل أن تتحدث ولكن صعب أن تبذل جهدا كبيرا حتي يتأقلم فريقك علي مجابهة 3 فرق مختلفة في التكتيك ويغير طريقته في غضون 48 ساعة ما بين الدحيل وبايرن ثم بالميراس.





-هل الأهلي كان سيئ الحظ لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي؟





ربما ولكنها القرعة.

-البعض يريد استنساخ طريقة اللعب الجميل مع صن داونز للأهلي؟





لا يمكن هنا المقارنة ..الأهلي يشجعه 70 مليون مشجع.. تاريخ كبير جدا ولديه القاب مرعبة وتاريخ رهيب ..أنظر لمقارنة النجوم علي الفانلة هنا وهناك وهو ما يتم ترجمته الي مسئوليات وتحديات ، هنا نحاول أن نحقق أفضل ما لدينا وندرك أننا ليس بايرن ميونخ كما يريد البعض لكن نعمل ونجتهد وهدفنا نحقق الألقاب في نفس الوقت ..كلنا نعرف أن بقاء أي مدير فني في فريق كبير مرتبط بالفوز والبطولات.

-كيف تري شكل المنافسة في مسابقة الدوري؟





أصعب كثيرًا من الموسم الماضي..الأهلي كان يفوز كثيرًا، حاليًا أصعب خاصة مع الدفاع المستميت الذي نواجهه في أغلب المباريات، هناك فرق تضع 10 لاعبين امام المرمي.

-كيف تري أمنيات جماهير الأهلي بالفوز الدائم بالبطولات؟





أنا أحب أضع لنفسي هدفا عاليا واسعى لتحقيقه وهذا نفس الأمر للجماهير وهم يبحثون لفريقهم عن البطولات، نحن نطور أنفسنا ونسعي لذلك.. نجتهد ونبذل كل ما في وسعنا.

-هل توقعت الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا؟





هناك مفارقة غريبة في هذا الأمر.. لأول مرة يكون لدي مشاعر متباينة ..ودعت البطولة مع صن داونز امام الأهلي ثم تكمل المسابقة مع القلعة الحمراء وتحقق اللقب ..هو ترتيب الله.. لقد كسبت 3 بطولات مع صن داونز ومثلها مع الأهلي في موسم واحد.. هو حدث لم يتكرر ان فاز مدرب بهذا القدر مع ناديين مختلفين في موسم واحد ..أعرف أن ذلك كان لامتداد الموسم بسبب فيروس كورونا ولكنه حدث.

- ما اصعب لحظة في نهائي دوري أبطال افريقيا؟





المباراة كلها ..ولكن الشوط الأول كان صعبا جدا كان فريقي مضغوطا جدا.. الشوط الثاني غيرنا أشياء كثيرة وظهرنا بشكل أفضل ..هي مباراة اشبه بمباراة ملاكمة ..يجب أن تكون اقوي في النهاية.





-ما النسبة المئوية لنجاحك مع الأهلي حتي الآن؟





لم ابدأ حتي الآن ..لم يمر علي قيادتي للقلعة الحمراء سوي خمسة أشهر فقط، أحتاج الي الوقت لتطوير الأداء وتحقيق فلسفتي الفنية ..الأداء يتطور ولكن بشكل بطيء بسبب ضغط المباريات وانظر إلي مواجهة المريخ السوداني.





-ومتي نرى الأهلي بالأداء الذي تريده؟





لم اقدم كل ما لدي وأسعي بكل جهدي للارتقاء بالمستوي الفني ..حين يختفي فيروس كورونا الإصابات سنظهر بشكل افضل ، خضنا مباراة المريخ السوداني في غياب خمسة لاعبين اساسيين كانوا اساسيين في مونديال العالم.

-هل تفاجأت بشكل الدوري المصري؟





الدوري المصري قوي بدنيًا ..الأندية هنا تلعب بمنتهي القوة وتجيد الشق الدفاعي أمام الفرق الكبرى عكس الدوري الجنوب أفريقي واللعب المفتوح.

-هل الأهلي قادر في الحفاظ على لقبه الأفريقي؟





أنا موجود هنا لذلك.. نسعي بكل قوة ولكني لا أتعهد بذلك.. سنقاتل للفوز بها دون شك ولكن هناك الترجي والوداد والزمالك ومازيمبي كلها ستنافس معنا.. هل تتوقع من يفوز بدوري أبطال أوروبا ..هذا صعب هذا صعب جدا.

-نفس الأمر للدوري المصري؟





المنافسة صعبة جدا أيضًا ..من وجهة نظري هناك خمسة فرق تسعي للمنافسة علي اللقب والباقي يسعي للتواجد وتقديم مستوي مميز .

-ما أبرز سلبيات الكرة المصرية؟





أنا لا احبذ كلمة سلبية ..ولنستبدلها بتحديات ..أسعي أن يلعب الأهلي بالأسلوب الذي أريده وتطبيق فلسفتي الفنية وهذا هو التحدي الأكبر وهذا يحتاج للوقت ..هانك ضغط رهيب للمباريات فنلعب كل 4 أيام.. في نفس الوقت الذي تسعي لوضع وتطبيق فلسفتك الفنية يجب ان تفوز واذا لم يتحقق ذلك فسوف ترحل ، صن داونز كان لدي وقت لعمل ما اريد.. أحتاج الوقت فقط .. يورجن كلوب طوال خمس سنوات فاز بلقب دوري إنجليزي ودوري أبطال أوروبا..نحن نتكلم عن أندية كبيرة وأسماء كبيرة ..يجب أن نصبر.

-كيف تري كثرة الإصابات في الأهلي؟





الأمور تغيرت كثيرًا الموسم الحالي.. حين جئت كنت مضطرًا لإشراك حمدي فتحي كمساك لأن كل لاعبي الخط الدفاعي مصابون ولكن الأمور افضل الآن.

-البعض يعلق علي الحديث مع معاونيك كثيرًا خلال المباريات؟





لدي طريقة معينه ان يكون اللاعب البديل داخل أجواء المباراة لذا أطلب منهم الحديث مع من يجلس علي دكة البدلاء لشرح الأخطاء التي يقع فيها زملاؤهم داخل الملعب لتجنب تكرارها حين ينزلون للمشاركة.





-ما مميزات اللاعب المصري؟





لديهم أمر غير عادي.. مقاتل ومحارب وحين يكون موقفا صعبا تجده يظهر بوضوح.

-هل الأهلي يحتاج لتدعيمات؟





اي فريق في حاجه لتدعيم ولكن حاليًا لا يحتاج فريقي لذلك ..سوف نري الأمور في نهاية الموسم.

-كيف تري التعاون مع محمود الخطيب ؟





علاقتي به في منتهي الروعة ..وإن لم يكن ذلك لن أكون موجودا ومن الجيد انه كان لاعبا اسطوريا يفهم في كرة القدم.

-كيف تري تغيير مركز محمد مجدي أفشه خلال المباريات؟





كل لاعبي الخط الامامي يجب أن يكون لديهم مرونة تكتيكية في اللعب بأكثر من مركز مثل أجايي وكهربا فقد شاركوا كمهاجم وجناح ونفس الأمر لحسين الشحات ومحمد شريف.





- من هو اللاعب الذي تريد ضمه للأهلي؟





حاليًا لا يوجد ولكن مستقبلًا ربما ميسي أو محمد صلاح.

-بمناسبة محمد صلاح ..ما رأيك فيه؟





هو لاعب خاص ومميز.. هو ليس فخرا لمصر ولكنه فخر لأفريقيا كلها .. أتمني استنساخ هذا اللاعب لمصر وأحلم ان يكون من الأهلي.

-هل الأهلي لا يستطيع إيجاد بديل لسيرينو؟





نبحث عن لاعب بنفس المواصفات ولكن الامر صعب وربما يأتي في يوم ما إلي هنا.

-كيف تقضي وقتك في القاهرة؟





ليس لدي وقت نهائيًا.. نلعب كل 4 مباريات ..أعلم بشكل مستمر ..وحياتي مقتصرة علي المنزل والنادي.

-وما الأكلة التي أحببتها في مصر؟





الطعام الشرقي وخاصة الملوخية والكشري والكفتة.





- كيف تري جماهير الأهلي؟



