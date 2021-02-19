أفضل محاضر دولي: وضعت استراتيجية خاصة للتعليم الأون لاين طبقت في كبرى الجامعات.. فيديو

قالت الدكتورة منى طمان، أفضل محاضر دولي فى التعليم ، إن العالم اتجه للتعليم الـ"أون لاين" بعد جائحة كورونا، مؤكدا أن النتائج في البداية كانت سلبية لأنه لم يتم وضع أى استراتيجيات لتطبيقها.





وأضافت طمان خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج "مصر تستطيع" عبر فضائية "دي ام سي" أن المحاضرين وأساتذة الجامعة فوجئوا في البداية أيضا بأنه سيتم التعامل اون لاين، فقد كانت هناك مشاكل في البداية في التطبيق.





وتابعت طمان ، وضعت منهجا للتعليم عن بُعد، ووضعت استراتيجية خاصة لكي يتفاعل الطالب ، وأن تكون الأنشطة على الوجه الأمثل.



