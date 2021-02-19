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أخبار العالم

المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي يلتقي بنظيره الباكستاني

الجمعة 19/فبراير/2021 - 10:05 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
التقى الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، بنظيره مندوب جمهورية باكستان الدائم لدى المنظمة، السفير رضوان سعيد شيخ. 

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل التنسيق وتبادل الآراء، والتباحث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بالإضافة إلى استعراض دور الدول الأعضاء وكذلك المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات، وتقوية الدور الذي تقوم فيه.

واستعرض المندوب الباكستاني جهود بلاده في سبيل انجاح استضافتها لاجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء بالمنظمة في دورته القادمة الـ  48 بجمهورية باكستان.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى بعض برامج المنظمة الرامية لدعم القيم الإسلامية النبيلة الداعية للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف، وموضوع الإسلاموفوبيا، معربًا عن تقدير  حكومة باكستان والشعب الباكستاني للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها وحتى اليوم باعتبارها دولة المقر. 

من جهته، أكد الدكتور صالح بن حمد السحيباني المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي أن هذا اللقاء  يأتي في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في منظمة التعاون الإسلامي ودعم التنسيق والتشاور في كافة المواضيع والأنشطة الدبلوماسية ذات العلاقة بالمنظمة. 

ونوه بضرورة وأهمية استمرار التعاون بما يضمن توحيد المواقف الإسلامية، وتوحيد الصف الإسلامي، وتحقيق المصالح المشتركة ، وكذلك التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك قدما إلى الأمام والارتقاء. 

حضر هذا اللقاء من جانب البعثة السعودية الدائمة لدى منظمة التعاون الإسلامي كلًا من الأستاذ محمد السليماني السكرتير الأول في المندوبية وكذلك الأستاذة فاطمة البلوشي السكرتير الثاني.
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